Coronavirus : un élévateur à nacelle pour revoir un proche dans une maison de repos (vidéo)

Un élévateur à nacelle et deux personnes à bord qui montent jusqu’à hauteur d’une fenêtre dans une maison de repos. Derrière, une personne âgée qui peut enfin revoir ses proches, après plusieurs semaines de confinement suite à l’épidémie de coronavirus et d’interdiction des visites. La distance sociale est toujours de mise, mais les uns et les autres peuvent enfin se saluer. Les retrouvailles sont émouvantes, à en croire Tristan Van den Bosch, manager de la société Group F, qui loue ces élévateurs.

Une manière d'utiliser nos machines qui tournent au ralenti

Cela fait trois semaines que Group F propose ses machines pour permettre le rapprochement entre les familles. "La première fois, c’était à Anvers", raconte Tristan Van den Bosch à la RTBF. "En fait, un jour, en allant au travail, j’ai vu une personne devant une maison de repos qui parlait à un résident. Le premier était au rez-de-chaussée, l’autre était à la fenêtre, confiné. Je me suis dit que ça n’allait pas, qu’il fallait proposer une solution. Et l’idée m’est venue. Nos activités consistent habituellement à louer des nacelles sur camion pour des installations GSM, des rénovations de façades, des réparations de clochers d’église… Mais actuellement, avec le Covid-19, nos activités tournent un peu au ralenti. C’était une manière d’utiliser les machines en cette période."