Coronavirus : un comité de concertation en cours sur fond d'augmentation des chiffres de la pandémie

Les représentants des différentes régions et communautés du pays et du fédéral sont réunis en comité de concertation avec les experts de la crise du Coronavirus. Avec les chiffres de plus en plus inquiétants de la pandémie en Belgique, de nouvelles mesures pourraient être prises.

L’une de ces mesures, attendue depuis le précédent Conseil national de Sécurité, mais reportée faute de consensus, concerne les codes couleurs. Des couleurs, du vert au rouge, voire au noir, en passant par le jaune et l’orange seraient attribuées aux endroits ou régions qui sont plus à risques que d’autres. On tiendrait compte, par exemple des seuils de contamination et de l’évolution des hospitalisations. Les mesures sanitaires dépendraient du code couleur. Il faudra donc voir, si la dernière mouture de ce baromètre, présentée par les experts du Celeval, convaincra les décideurs politiques en comité de concertation.

Ce comité de concertation devrait aussi être l’occasion d’entériner la désignation du nouveau commissaire du gouvernement en charge de la gestion de la crise du coronavirus pour lequel le nom de Pedro Facon, directeur général Santé au SPF Santé publique a été proposé.

L’inquiétude grandit aussi autour des universités et des écoles. Il ne serait cependant pas question, à ce stade de modifier les dispositions prévues, même si des experts le recommandent.

Une conférence de presse devrait avoir lieu en fin d’après-midi à l’issue de ce Comité de concertation.