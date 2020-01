Coronavirus: un bateau de croisière avec 7000 personnes à bord bloqué dans un port italien, deux cas suspects à bord

Coronavirus: un navire de croisière avec 6 000 passagers bloqué dans un port italien, 2 cas suspects à bord - © Tous droits réservés

Coronavirus: un navire de croisière avec 6 000 passagers bloqué dans un port italien, 2 cas... Six mille personnes sont actuellement bloquées à bord d'un bateau de croisière près de Rome en raison d'un couple chinois à bord présentant des symptômes de coronavirus. Le bateau de croisière Costa Smeralda a accosté dans le port de Civitavecchia, près de Rome, mais les six mille passagers à bord n'ont pas été autorisés à débarquer, tandis qu'un couple chinois parmi eux est contrôlé par le personnel médical. Ils auraient eu de la fièvre et des problèmes respiratoires, faisant craindre d'avoir contracté un coronavirus. La croisière est arrivée en Italie après des escales à Marseille, Barcelone et Majorque. Le couple en question aurait effectué un vol de Hong Kong à Milan le 25 janvier dernier