Coronavirus : trois prêtres et une bénédiction surprenante sur le toit de l'église Sainte-Catherine à Bruxelles (vidéos)

Trois prêtres sur le toit d’un lieu de culte historique du centre de Bruxelles. Ce n’est pas une illusion ! La scène s’est déroulée ce mercredi, à la mi-journée, dans le cadre d’une messe de bénédiction de la Ville de Bruxelles, au sommet de l’église Sainte-Catherine.

A l’appel du Pape François

Cette messe intervient alors que la planète est frappée par une pandémie de coronavirus. Dimanche, le Pape François avait appelé l’ensemble des chrétiens à une prière commune ce mercredi, jour de fête de l’Annonciation. "J’invite tous les chefs des Églises et les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes, ainsi que tous les chrétiens des différentes confessions, à invoquer le Dieu Très Haut et Tout-Puissant, en récitant en même temps la prière que Jésus Notre Seigneur nous a apprise", avait indiqué le Souverain pontife. "J’invite donc tout le monde à réciter le Notre Père mercredi prochain, le 25 mars, à midi."

L’appel a été entendu en Belgique et notamment en l’église Sainte-Catherine. Pour l’occasion, la bénédiction (avec le Saint Sacrement et reliques) a été diffusée en direct via Facebook. Des images pour le moins saisissantes avec vue plongeante sur le Marché aux Poissons.