Coronavirus : toutes les questions que vous vous posez sur la vaccination des enfants

La vaccination des enfants entre 5 et 11 ans contre le Covid-19 devrait bientôt commencer en Belgique. Les premières doses pédiatriques de vaccins sont arrivées. D’après nos informations, le Conseil supérieur de la santé (CSS) va émettre un avis très prudent parce que les données à disposition restent peu nombreuses et les enfants développent très majoritairement une forme bénigne de la maladie.

La principale étude sur le sujet est celle publiée par Pfizer début novembre ( à retrouver ici ). Elle porte sur 2250 enfants âgés entre 5 et 12 ans dont deux tiers ont reçu le vaccin pédiatrique de PfizerBioNTech et un tiers a reçu un placebo. Les résultats montrent que les effets secondaires observés chez les enfants sont semblables à ceux des adolescents. Il s’agit principalement de rougeurs ou de douleur à l’endroit de l’injection, de douleur dans le bras, de gonflement, voire de la fièvre qui disparaissent en quelques jours et qui peuvent être traités, si nécessaire, avec un antidouleur comme le paracétamol.

Les informations disponibles sur les effets secondaires des vaccins pédiatriques sont plutôt optimistes si l’on analyse les études à disposition sur le court terme et les données liées à la vaccination dans les pays qui la pratiquent depuis plus longtemps que la Belgique, comme les Etats-Unis ou Israël.

Il s’agit d’effets à court terme. Mais doit-on s’inquiéter de voir des effets secondaires plus dangereux à long terme, comme la myocardite, une inflammation de la paroi externe du cœur ? Cette maladie a été observée dans des cas rares chez des personnes entre 12 et 50 ans (davantage d’hommes) ayant reçu un vaccin à ARN Messager parmi lesquels celui de PfizerBioNTech.

"Il faut vacciner beaucoup de personnes pour voir émerger des effets secondaires rares", analyse l’infectiologue pédiatre du CHU de Liège, Julie Frère. "Aux Etats-Unis où la vaccination des enfants est déjà bien avancée, on ne voit pas de déclaration d’effets secondaires alarmante. Il n’y a pas, à ce jour, de signal pour dire : attention, on voit apparaître des cas graves ou inquiétants".

Les Etats-Unis ont autorisé le vaccin contre le Covid-19 de PfizerBioNTech pour les 5-11 ans le 29 octobre dernier et, à ce jour, 3 millions d’enfants sur les quelque 28 millions concernés ont déjà reçu leur première dose (le schéma vaccinal — doses 1,2 et booster — est le même que pour les adultes).

A propos des cas de myocardites, Julie Frère ajoute avec nuance : "On n’a pas d’indication à ce stade de myocardite. Y en aura-t-il ? On ne sait pas. C’est une zone grise. On n’a pas d’information encore mais nous suivons attentivement les données." Cette absence de données est confirmée par la pédiatre infectiologue au CHU Tivoli à La Louvière, Anne Tilmanne : " On attend les données en provenance des Etats-Unis et d’Israël où la vaccination des enfants est déjà bien amorcée. Il n’y a pas de données scientifiques précises, juste une absence de données. On suit ça de près. On espère obtenir ces informations dans le courant du mois de décembre".

Pour résumer, cette absence de données à ce stade de l’épidémie est assez logique : il faut plus de temps et un nombre plus important d’enfants vaccinés pour voir émerger des cas rares d’effets secondaires et tirer des conclusions plus fiables.