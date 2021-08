Coronavirus : Tokyo enregistre un nombre record de nouvelles contaminations

La capitale japonaise Tokyo, qui accueille actuellement les Jeux olympiques, a enregistré le plus grand nombre d’infections quotidiennes au coronavirus depuis le début de la pandémie, dans un contexte de propagation rapide du variant Delta. La ville a enregistré 4166 nouvelles infections en 24 heures mercredi, soit 989 de plus que le même jour la semaine précédente. La capitale et quatre autres provinces du pays sont soumises à l’état d’urgence jusqu’au 31 août, mais Tokyo peine à maîtriser la vague de nouvelles infections.