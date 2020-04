Coronavirus: Test Achats plaide pour le plafonnement des prix des gels hydroalcooliques et des masques

Test Achats a collecté, en trois semaines, plus de 200 signalements de consommateurs se disant victimes d'arnaques ou d'abus en lien avec l'épidémie de coronavirus. Une bonne moitié de ceux-ci porte sur des hausses de prix du matériel de protection (masques et gels hydroalcooliques) ou des denrées alimentaires et biens de première nécessité, indique l'organisation de défense des consommateurs, qui plaide pour un plafonnement des prix des masques et des gels.

L'ordre des pharmaciens sur la même longueur d'onde

Dès le début du mois de mars, l'Ordre avait publié une communication à ses membres, dans laquelle il appelait les pharmaciens à agir de manière positive, en faveur de la confiance des citoyens et de la crédibilité de la profession, "sans céder à la tentation de tirer un avantage commercial déloyal de l'épidémie et des craintes qu'elle suscite".

"Ces dernières semaines, les pharmaciens et leur personnel se sont efforcés, dans des circonstances difficiles et avec des risques pour leur propre santé, de se profiler comme des professionnels, proches du patient. Cela mérite toute notre reconnaissance", déclare l'Ordre. Il "continue à défendre la grande majorité de ses 12.000 membres respectés, et soutient pleinement les efforts que les pharmaciens et leur personnel font et feront pour sortir progressivement du confinement".