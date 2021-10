Coronavirus : Sydney accessible aux voyageurs même si les frontières du pays restent closes

Le mois prochain, les voyageurs étrangers vaccinés pourront voler vers Sydney en Australie, sans devoir se soumettre à une quarantaine à l’arrivée. L’Etat de Nouvelle-Galles du Sud annonce vendredi une réouverture de ses frontières internationales, qui restent pourtant closes à l’échelle du pays.

Dominic Perrottet, le Premier ministre de cet Etat le plus peuplé du pays, dont Sydney est la capitale, a fait part de sa décision alors que l’Australie maintient ses frontières fermées aux voyageurs étrangers depuis le début de la pandémie.

A ce jour seuls les Australiens ou résidents permanents d’Australie peuvent rentrer dans le pays, au prix d’une quarantaine obligatoire à l’hôtel et à leur frais quatorze jours durant.

Mais la Nouvelle-Galles du Sud, récemment déconfinée et forte de ses plus de 70% de vaccination de la population éligible, a pris les devants. Dès le 1er novembre, les étrangers seront autorisés à voler vers l’aéroport de Sydney s’ils peuvent prouver qu’ils sont vaccinés et présenter un test Covid-19 négatif réalisé avant d’embarquer. Dans ce cas de figure, ils seront exemptés de toute forme de quarantaine. Les voyageurs non-vaccinés devront toutefois toujours se soumettre à la quarantaine à l’hôtel médicalisé.

Vers une réouverture des frontières

Cette annonce de la part d’un Etat fédéré devance le plan national de réouverture des frontières australiennes. Cela place l’Australie dans une situation inédite où il devient plus facile de se rendre à Sydney depuis Bruxelles ou Londres que depuis Perth ou Brisbane, capitales d’autres Etats australiens dont les frontières domestiques et intérieures demeurent fermées.

►►► À lire aussi : Coronavirus en Australie : Sydney sort de presque quatre mois de confinement

"Nous ne pouvons pas vivre ici dans un royaume ermite. Tellement d’entreprises dépendent du tourisme pour les affaires et les commerces", a commenté M. Perrottet. Les règles actuelles ne permettaient l’arrivée que d’environ 2000 passagers par semaine à l’aéroport du Sydney, qui était un des plus fréquentés au monde avant la pandémie.

Pas de retour immédiat des touristes

Le Premier ministre Scott Morrison a salué la décision régionale mais a précisé que la réouverture dans cet Etat ne serait valide que pour les Australiens, les résidents permanents et leur famille, suivis par les migrants qualifiés, les étudiants et puis les touristes. Il a souligné lors d’une conférence de presse que les plafonds en vigueur dans les autres Etats et territoires resteraient de mise.

"Nous ne rouvrons pas à tout le monde pour entrer en Australie en ce moment. Je veux être clair à ce sujet. Nous allons encore procéder par étapes comme nous l’avons fait à cet égard", douchant un tant soit peu l’annonce du Premier ministre fédéré.

Le secteur du tourisme s’est réjoui de la décision annoncée vendredi, ne s’attendant pas toutefois non plus au retour immédiat des touristes.