Centre interfédéral de crise coronavirus : "La croissance exponentielle semble avoir été interrompue"

Le centre interfédéral de crise organise une nouvelle conférence de presse ce lundi afin de faire le point sur l’épidémie de coronavirus en Belgique, ce lundi à 11 heures. La porte-parole du centre interfédéral de crise, Frédérique Jacobs, a fait un point sur les derniers chiffres du Covid-19 dans notre pays et indiqué que la propagation du coronavirus dans notre pays ralentissait à nouveau : "si on continue de respecter les mesures, on s’écarte d’une deuxième vague", a-t-elle indiqué.

La semaine passée 580 personnes en moyenne par jour ont été infectées. Cela fait un total de 4061 nouveaux cas enregistrés en 7 jours et cela représente une augmentation des infections de 16% en une semaine.

Au total, il y a actuellement 285 patients "Covid" dans les hôpitaux belges. Et 69 de ces patients se trouvent aux soins intensifs.

La semaine dernière, la moyenne quotidienne du nombre de décès des suites d’une infection au coronavirus était de 3,4 personnes qui ont perdu la vie.