Coronavirus : "Soit on ferme tout le pays, soit on ne ferme pas", selon Léopold Lippens

Ce jeudi, une nouvelle série de mesures devrait être décidée pour permettre aux bourgmestres d’agir au niveau local lors de l’apparition d’un nouveau foyer d’épidémie. Isolement de certains lieux, instauration d’un couvre-feu et fermeture de magasins et des établissements Horeca… toutes ces pistes sont sur la table. Mais comment réagissent les bourgmestres à cette nouvelle série de mesures ?

Le Conseil national de sécurité veut s’attaquer aux foyers locaux en priorité. Alors que les cas constatés de coronavirus augmentent ces derniers jours, on constate des foyers de contamination dans certaines villes et communes.

Etterbeek, était la première commune à imposer le 2 mai le port du masque dans des lieux où la distanciation physique ne pouvait être respectée. Le bourgmestre Vincent De Wolf est prêt à prendre de nouvelles mesures concrètes si de nouveaux foyers de l’épidémie devaient apparaître sur son territoire : "Tout l’arsenal est possible. Que ce soit fermer un quartier, fermer une rue, fermer un bâtiment, fermer une école, fermer des magasins, mais évidemment, tout ça doit se faire dans le calme, la sérénité, après avoir examiné la situation, informer les personnes, il faut que la décision soit proportionnée et motivée."

Pour le bourgmestre de Knokke, commune qui était la première à s’être auto-déclarée en quarantaine, c’est irréaliste : "Qu’est-ce que je dois faire ? Je dois fermer ma commune ? Avec quoi ? 200 policiers ? Plus personne ne peut rentrer ni sortir ? C’est impossible de fermer une commune complètement. Ça veut dire que plus un camion ne peut rentrer pour nourrir, plus ceci, plus ça. Ce n’est techniquement pas possible. Ou bien on ferme un pays, ou bien on ne ferme pas un pays."

Feuille de route en Flandre

En attendant le Conseil national de sécurité de jeudi, les autorités flamandes ont mis au point une feuille de route "Epidémie locale COVID-19" qui envisage plusieurs cas de figure. Si une épidémie est par exemple constatée dans une grande entreprise, une école ou un centre de soins résidentiels, elles proposent un plan d’intervention propre à l’établissement. Si nécessaire, le bourgmestre pourrait "isoler" la zone touchée et fournir un soutien logistique. Si une épidémie se déclare dans un camp de jeunesse, il devra être arrêté.

Cela se complique si l’épidémie ne se situe pas dans un endroit clairement défini de la commune, comme une rue ou un bloc résidentiel. Dans ce cas, le plan prévoit un nombre de mesures de quarantaine que le bourgmestre peut prendre "en proportion de la nature et de l’ampleur de l’épidémie".

Les mesures évoquées dans cette feuille de route vont de l’interdiction de rassemblements à l'"application explicite" des mesures d’hygiène. L’administration locale pourrait également contrôler la zone concernée, de sorte que personne ne puisse y entrer ou en sortir, sauf pour des déplacements essentiels.

Un couvre-feu est également l’une des options, tout comme la fermeture ou les restrictions des établissements Horeca et des magasins non essentiels. La mise en quarantaine d’un quartier ou d’une ville entière est également prise en compte dans la conception de ce plan.

Cette série de mesures devra encore être confirmée demain lors du Conseil national de sécurité. Les bourgmestres seraient alors appelés en renfort du fédéral pour combattre la résurgence du virus.