Coronavirus: six nouveaux cas confirmés en Belgique ce lundi

La ministre de la Santé, Maggie De Block a annoncé, à l’issue du comité de concertation qui s’est tenu lundi matin entre les gouvernements fédéral et les entités fédérées, le recensement de six nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus sur le sol belge. Ces six nouvelles contaminations ont été détectées au cours du week-end. Ces cas s’ajoutent à celui annoncé ce dimanche et à celui d’une personne testée positive à son retour de Wuhan. Guérie, celle-ci a entre-temps pu rentrer chez elle.

Maggie De Block a précisé que le retour de vacances est un moment particulier. "Il y a certainement de nouveaux cas car des centaines de tests sont en cours maintenant que les vacances sont terminées."

Au total, le nombre de cas en Belgique s'élève à 8

Au total, le nombre de cas en Belgique s'élève donc à 8, dont un patient qui est guéri et a quitté l'hôpital. Les 6 nouvelles personnes infectées revenaient de régions à risque au nord de l'Italie.

"Aujourd'hui, commence une semaine cruciale. Le retour de vacances a des conséquences", a expliqué Maggie De Block.

Les autorités devront déterminer qui ces personnes ont rencontré à leur retour afin que leur entourage puisse également être dépisté. Le point a été au coeur d'un comité de concertation extraordinaire, qui a rassemblé les ministres-présidents des Régions et des Communautés ainsi que les ministres fédéraux compétents.

La Première ministre, Sophie Wilmès, a insisté sur la coordination entre les différents niveaux de pouvoir face au coronavirus sur la base des avis fournis par un comité scientifique. "Nous suivons la situation pas à pas, sans exagération mais sans minimiser non plus. Nous appelons au calme et à la sérénité", a-t-elle dit.

Plus tôt dans la matinée nous vous parlions déjà du troisième patient testé positif pour le Covid-19 à Bruxelles. Un deuxième cas avait été annoncé dimanche.

Cette personne revient d’une zone à risque et présente des symptômes d’infection, mais garde un bon état général, précise un communiqué du Ministre bruxellois de la Santé Alain Maron.

Le communiqué précise : "Sur base de la procédure nationale et en concertation avec Dr Gérard, infectiologue du CHU Saint-Pierre (centre de référence pour le coronavirus), il a été décidé que le patient rentrerait à domicile avec des consignes d’isolement strictes".