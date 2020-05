Coronavirus : situation critique des stocks de sang, alerte la Croix-Rouge

Les stocks de sang sont inférieurs de 50% à une période normale, alerte mardi soir la Croix-Rouge de Belgique qui qualifie la situation de critique.

Depuis le début du confinement, mi-mars, et jusqu'à fin mai, plus de 300 collectes auront été annulées, principalement dans les entreprises et les écoles. "Cela représente une perte de près de 15.000 poches. En outre, les collectes qui restent organisées enregistrent une baisse de la fréquentation de l'ordre de 25 à 30%", explique la Croix-Rouge dans un communiqué.

"Nous nous devons de réagir rapidement pour éviter de nous retrouver dans une situation de pénurie pouvant porter préjudice à certains malades nécessitant une transfusion."

Le Service du Sang de l'association a multiplié les appels aux dons (renforcement de la téléphonie, appel sur les réseaux sociaux, organisation de nouvelles collectes...), mais cela n'a pas permis de rétablir la situation.

La Croix-Rouge rappelle en cette période de crise sanitaire que donner du sang reste un acte sûr. "Il est évident que certaines mesures, comme le respect de la distanciation sociale, ont un impact sur la fluidité de nos collectes. Les donneurs devront parfois s'armer de patience pour pouvoir donner leur sang."

Le don de sang en centre de prélèvement permanent se fait actuellement uniquement sur rendez-vous.