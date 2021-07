Coronavirus : si vous tombez malade à l’étranger, que devez-vous faire ?

Même si la carte européenne de l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) est majoritairement verte, certaines zones virent à nouveau à l’orange ou au rouge. D’ailleurs, le nombre de tests positifs aux retours de voyage a bondi ces derniers jours surtout venant d’Espagne surtout chez les jeunes. Mais que se passera-t-il si vous contractez le Covid-19 en dehors de la Belgique ? La question mérite d’être posée.

Quarantaine sur place obligatoire

Les voyageurs testés positifs au coronavirus dans un pays étranger se trouvent dans l’obligation de prolonger leur séjour et de se mettre obligatoirement en quarantaine.

►►► À lire aussi : Covid-19 en Belgique : le nombre de tests positifs aux retours de voyage a bondi, surtout venant d’Espagne

"Les personnes testées positives au covid doivent rester dans le pays et doivent faire une quarantaine. C’est seulement quand ils auront effectué un test négatif au coronavirus, que la personne pourra être rapatriée en Belgique", explique Joni Jules, porte-parole de la compagnie d’assurances VAB.

Diminuer le risque quant à l’importation du virus en Belgique

Il existe tout de même des exceptions, si la compagnie d’assurances fait face à une personne extrêmement malade et qu’il n’y a plus de place dans les hôpitaux locaux, il est possible de la rapatrier dans son pays d’origine. Mais comme le souligne Joni Jules, "c’est très rare et c’est organisé en extrême urgence".

►►► À lire aussi : Coronavirus en Espagne : quelle est la raison de la flambée des contaminations ?

L’objectif de ne pas rapatrier toutes les personnes positives est aussi de ne prendre aucun risque quant à l’importation du virus en Belgique ni vis-à-vis des co-voyageurs. Autrement dit, vous serez pris en charge et soigné sur place, avec les règles qui y prévalent.

Côté finance, sachez que si vous avez une assurance voyage, une partie des frais de prolongation du séjour seront remboursés. Renseignez-vous auprès de votre compagnie d’assurance.