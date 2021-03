Coronavirus: si vous ne pouvez vous déplacer, le vaccin viendra à vous en avril

Dès le début du mois d'avril, médecins ou infirmiers iront vacciner à leur domicile les personnes les plus fragiles, comprenez: celles qui, physiquement, ne peuvent se déplacer ou en éprouvent trop de difficultés.

Comme Hélène, 79 ans, qui a subi deux AVC et marche difficilement.

Pratiquement, un médecin généraliste ou une infirmière à domicile va retirer dans un centre de vaccination des seringues prêtes à l'emploi. Direction: le domicile des personnes qui se seront inscrites via, précisément, le corps médical.

Ce service sera donc assuré à partir du mois d'avril. Pourquoi pas plus tôt?

Le vaccin déjà dans la seringue

La patience découle d'une priorité et d'un impératif.

L'impératif: lever un obstacle juridique. Il faut permettre la sortie des vaccins des différents centres sous cette forme inédite: une seringue pré-remplie pour être administrée.

A l'heure actuelle, ce sont des fioles de six doses (pour Pfizer) qui sortent de ces centres.

La priorité: créer les derniers centres de vaccination, les roder, stabiliser les premiers.

Co-responsable de la Task Force vaccination fédérale, Sabine Stordeur souligne que de nombreux chantiers étant ouverts, tous ne peuvent être conclus en même temps.

Comme pour la grippe

Faute de centres mobiles trop lourds à supporter aux plans sanitaire, d'espace, de sécurité, ce sont bel et bien des équipes itinérantes qui vaccineront les personnes les moins mobiles.

Comme Hélène, déjà citée, qui "marché difficilement et a peur de sortir".

Ou René, bientôt 91 ans: "Depuis un an, moi non plus, je ne sors plus de mon domicile. La seule visite que je reçois, c'est celle de mon médecin. J'espère recevoir ce vaccin ici, chez moi, comme celui de la grippe annuelle".

Un effort de communication et de synchronisation s'impose toutefois encore.

La curieuse convocation d'un couple de 94 ans

Habitant de Woluwé-Saint-Lambert, ce couple de 94 ans a reçu la convocation il y a quelques heures.

Pour se rendre au centre le plus proche? Non au Heysel.

Ensemble? Non, à des dates différentes.

La possibilité d'une future vaccination à domicile n'est mentionnée nulle part.

Cécile et Roger sont-ils trop jeunes?

Leur voisin de 100 ans a reçu, lui, un avis l'invitant à attendre le passage du médecin ou de l'infirmière, seringue à la main.