Coronavirus : si je dois me rendre chez mon notaire, serais-je reçu ?

Cette pandémie de coronavirus a des conséquences importantes sur notre quotidien, parfois même ou on ne l’attend pas vraiment. Que faire, par exemple, si j’ai prévu d’acheter une nouvelle maison, un appartement ou un terrain d’ici peu et que mon acte notarial doit avoir lieu dans les prochains jours ? Trouverais-je porte close chez mon notaire ?

La Fédération du notariat ce veut rassurante "les 1150 études notariales du pays restent dans la mesure du possible disponible pour leurs clients, mais prennent des mesures pour réduire autant que possible la propagation du virus, dans l’intérêt des clients et des collaborateurs notariaux".

Renseignez-vous donc bien avant auprès de votre notaire car certaines études sont partiellement fermées. Sophie Maquet notaire à Bruxelles explique "nous voulons rester au service de la population en réduisant au maximum les interactions dans nos études. Nous avons reporté tout ce qui n’était pas des signatures essentielles pour des actes. Il y a cependant des actes que nous ne pouvons pas refuser comme la rédaction d’un testament d’une personne qui serait en fin de vie par exemple".

Reportez votre rendez-vous si vous êtes malade

La Fédération des notaires demande avec insistance "à tous les clients qui présentent des symptômes d’une maladie de reporter leur rendez-vous chez le notaire si possible". De même précise-t-elle, "si votre rendez-vous n’est pas urgent, nous vous conseillons de contacter votre étude notariale par e-mail ou par téléphone pour l’annuler et de convenir d’un rendez-vous ultérieur. Votre collaboration est cruciale afin de pouvoir continuer les services essentiels à la population".

Rendez-vous en vidéoconférence

Si votre rendez-vous est essentiel, comme par exemple pour l’achat d’un bien immobilier qui était déjà planifié la Fédération explique que "les actes peuvent être signés en l’absence de l’autre partie". Par exemple, pour un acte de vente, les acheteurs et les vendeurs peuvent venir signer les actes à deux moments différents à l’étude notariale.

Si votre rendez-vous implique deux études notariales différentes, "les notaires privilégieront le système de vidéoconférence. Cela permet d’éviter que trop de personnes soient réunies au même moment dans le même lieu" explique Sophie Maquet.

Une fois que toutes les parties ont convenu de signer l’acte à distance, chacune d’entre elles se rend chez son notaire.

Sophie Maquet explique "une fois la vidéoconférence lancée, vous pouvez voir les parties, les notaires et le contenu de l’acte sur un grand écran. La lecture de l’acte et les explications du notaire peuvent être suivies en direct".

Signature par procuration

La signature d’actes notariés se fait encore sur papier. Pour cette raison, la personne non-présente physiquement doit donner une procuration à une personne présente à l’étude où l’acte sera signé. "Pour éviter des déplacements inutiles, vous pouvez donner une procuration à un collaborateur du notaire qui conserve l’acte. Vous ne payez pas de taxes sur cette procuration" conclu la notaire bruxelloise.