Coronavirus: si vous avez plus de 51 ans, vous pouvez désormais vous inscrire pour la vaccination à Bruxelles

La plateforme bruxelloise d’inscription à la vaccination Bruvax, ouverte au public depuis ce lundi 19 avril 2021 a modifié les possibilités de prises de rendez-vous et d’inscriptions en liste d'attente pour la vaccination. Rappelons que cet outil est spécifique à la capitale et qu'il remplace Doclr utilisé en Flandre et en Wallonie

Inscription pour un rendez-vous

Si en début de semaine seules les personnes nées avant 1965 pouvaient prendre un rendez-vous dans un centre de vaccination, cette limite est maintenant portée à 1970 ou avant. Autrement dit, si vous avez plus de 51 ans et que vous êtes domicilié dans la Région de Bruxelles-Capitale, vous pouvez prendre un rendez-vous pour votre première dose. La date de la deuxième dose sera également calculée automatiquement par le système.

Inscription sur la liste d’attente

Pour ce qui est des inscriptions sur la liste d’attente, la limite d’âge a elle aussi changé. Si en début de semaine il fallait être né entre 1965 et 1970 pour y avoir accès, le système est dorénavant accessible aux personnes nées en 1975 ou avant et qui sont domiciliées dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Rappelons que pour réaliser ces démarches sur la plateforme Bruvax, vous devrez communiquer votre Numéro d’Identification à la Sécurité Sociale (NISS) de 11 chiffres qui se trouve entre autres sur la carte d’identité ou le titre de séjour.

