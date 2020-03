Coronavirus : les baby-sitters ne devraient aider qu'une seule famille

Depuis quelques jours, on voit fleurir des propositions d’entraides sur les réseaux sociaux, notamment les gardes d’enfants. Des jeunes proposent leurs services de baby-sitting. On peut se demander si c’est une bonne idée de circuler d’une famille à l’autre. Pour Leïla Belkhir, infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, "si toutes ces idées solidaires sont bienvenues et importantes pour aider les personnes dans le besoin", il faut, par mesure de prudence, choisir une seule famille. "Il faut absolument éviter de s’occuper d’une famille et donc de côtoyer un enfant qui est peut-être malade puis se rendre dans une autre famille qu’on contaminerait".

Et pour les courses que l’on apporte ?

"Il ne faut pas sombrer dans la paranoïa. C’est très important d’aider les personnes âgées qui prennent moins de risque en recevant des denrées chez elles plutôt que d’aller dans les magasins" explique l’infectiologue avant de préciser que la personne qui reçoit les courses ne doit surtout pas oublier de bien se laver les mains après avoir rangé les différents sacs.