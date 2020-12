Coronavirus : selon Yvon Englert, "la Belgique et l’Europe n’accusent pas de retard dans la vaccination"

La Belgique et l’Union européenne, plus généralement, n’accusent pas de retard dans la campagne de vaccination de leurs populations contre le coronavirus, a estimé mardi Yvon Englert, en charge de la communication scientifique et publique de la task force vaccination, lors d’une conférence de presse en ligne du Commissariat corona du gouvernement.

Plus d’un million d’Américains ont déjà reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, alors que la campagne de vaccination a débuté mi-décembre aux Etats-Unis. De son côté, le Royaume-Uni a lancé sa campagne de vaccination le 8 décembre, après avoir été le premier pays à donner son feu vert au vaccin Pfizer/BionTech.

L’Europe aurait-elle pris du retard par rapport à ses voisins ? "Quand cela se joue dans un mouchoir de poche, à quelques semaines près, parler de retard n’a pas beaucoup de sens", a pointé Yvon Englert. Pour lui, cet écart de vingt jours s’explique par la volonté du Royaume-Uni de montrer que sa sortie de l’Union européenne est maîtrisée.

"En outre, les Etats-Unis et le Royaume-Uni font face à une situation épidémiologique particulièrement dramatique", ajoute-t-il. Le pays de l’Oncle Sam enregistrait en effet mardi plus de 19,3 millions de cas depuis le début de la pandémie, tandis qu’une nouvelle souche du coronavirus, plus contagieuse, a été détectée en septembre en Grande-Bretagne. Cette dernière fait face à une recrudescence des contaminations, avec au total plus de 2,3 millions de contaminations.

En Belgique, la campagne a symboliquement débuté lundi dans trois maisons de repos (et de soins) à Mons, Bruxelles et Puers-Saint-Amand. Un deuxième essai pilote avec un nombre limité de vaccins sera réalisé mercredi dans quatre maisons de repos et de soins du Brabant flamand. La vaccination à grande échelle de la population débutera le 5 janvier.