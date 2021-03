Coronavirus: selon Eurostat, le nombre de nuitées touristiques en Europe a diminué de moitié l'an dernier

Le nombre de nuitées touristiques passées au sein de l'Union européenne (UE) a chuté de 52% l'année dernière par rapport à l'année précédente à la suite des effets de la crise du coronavirus, ressort-il lundi des chiffres de l'Office européen des statistiques Eurostat. Au total, 1,4 milliard de nuitées ont été enregistrées.

La baisse du nombre de nuitées touristiques en 2020 concerne tous les pays membres de l'Union européenne.

La Grèce, Chypre et Malte ont été les pays les plus touchés, avec des baisses de plus de 70%. Le Danemark et les Pays-Bas ont connu la baisse la plus faible, chiffrée à moins de 35%. La Belgique, elle, se situe dans la moyenne européenne, avec une diminution de près de 52%.

Le nombre de nuitées de visiteurs étrangers a baissé de 68% par rapport à 2019 au sein de l'UE tandis que celui des visiteurs nationaux a diminué de 38%. Seuls les Slovènes (+33%), les Maltais et les Chypriotes (+15% chacun) ont davantage profité d'une nuitée touristique dans leur pays d'origine par rapport à 2019. L'Espagne, la Grèce et la Roumanie ont enregistré la plus importante baisse de visiteurs nationaux (-40%).

La baisse du nombre de nuitées effectuées par des visiteurs étrangers a été la plus importante à Chypre et en Roumanie (-80%).

En Belgique, le nombre de nuitées des touristes étrangers a chuté de près de 69% et celui des visiteurs nationaux a diminué de 35%.