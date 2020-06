Coronavirus : sans indemnité depuis le début de la crise, les interprètes européens réclament l'aide de l'UE

Les interprètes indépendants de l’Union européenne se sont réunis ce mercredi dans le quartier européen pour une action symbolique. Masques sur le visage et croix rouges dessinées sur la bouche, silencieux, ils dénoncent le fait que depuis le début du confinement à cause du coronavirus, ils ne touchent plus aucun salaire. Indépendants mais auprès de l’UE, ils ne rentrent pas dans le cadre des aides octroyées aux indépendants au niveau national.

Aucune indemnité

Depuis le début de la crise du coronavirus, les interprètes de l’UE n’ont plus de travail et ne perçoivent aucune indemnité pour compenser la cessation de leurs activités.

Alors c’est au son de l’hymne européen, l’Ode à la joie de Beethoven, qu’ils ont manifesté en silence ce mercredi, dans le quartier européen de Bruxelles. L’idée ? Symboliser leur détresse.

Ces interprètes sont ceux qui permettent aux séances plénières, aux commissions du Parlement européen ou encore au Sommets européens de se tenir. Il y a 24 langues au sein de l’UE et la règle veut que chacun puisse comprendre les documents et les réunions et s’exprimer dans sa langue. Lorsque les interprètes, fonctionnaires de l’UE ne sont pas assez nombreux, les institutions font appel aux indépendants.

Mais avec le Covid-19, les réunions se sont déroulées en vidéoconférence… Lorsque celles-ci n’ont pas été annulées. Le Parlement européen avait, par exemple, décidé dès le début de la crise, de limiter toutes les commissions. De ce fait, bon nombre de ces interprètes indépendants se sont retrouvés sans travail du jour au lendemain.

Svetlana Spaic est interprète indépendante. Elle travaille en français, en anglais, en serbe et en monténégrin. Elle explique : "en février dernier j’ai touché 3000 euros environ. Et depuis, je gagne zéro. […] Nous payons nos impôts directement à l’Union européenne. Donc nous n’avons pas le droit à l’aide nationale. C’est la raison pour laquelle nous nous tournons vers l’Union européenne." Et d’ajouter, "c’est une situation très difficile, je m’en sors en m’endettant".

A la recherche de la solidarité européenne

Ces interprètes se tournent donc vers l’entité qui les embauche pour obtenir une aide. Le problème c’est que l’UE ne leur propose pas une aide telles que les indemnités de chômage pour force majeure perçue par les travailleurs en Belgique.

A l’inverse, selon les interprètes, les institutions ont proposé une avance sur salaire autour de 1300 euros. Autrement dit, une avance pour un travail à effectuer plus tard. "Une proposition à prendre ou à laisser", indique Dimitri Malafecas, interprète également.

En conséquence donc, "pas de dialogue social, et pas de solidarité de la part d’une institution qui ne parle que de ça à longueur de journée", ajoute-t-il. "C’est une proposition indigne d’un service public ", tranche l’interprète.

De leurs côtés, les Institutions européennes se disent conscientes du problème. Au cours du point de presse quotidien de la Commission européenne, le porte-parole, Eric Mamer indiquait : "nous essayons de faire en sorte que la charge de travail disponible pour les interprètes, qui correspond aux tâches habituelles de la Commission soit rétablie le plus rapidement possible."

L’association internationale des interprètes demande de son côté un dispositif d’aide d’urgence pour faire face à la crise du coronavirus.

Ils seraient 1200 interprètes indépendants concernés par cette situation. Une trentaine d’entre eux s’est donné rendez-vous ce mercredi.