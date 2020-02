Coronavirus: salon de l'auto annulé en Suisse, vols Lufthansa annulés, chien contaminé, 19 nouveaux cas en France, le point sur la situation ce vendredi

Suisse: le pays a décidé vendredi d'interdire les manifestations de plus de 1.000 personnes sur son territoire, jusqu'au 15 mars au moins. Un cas supplémentaire a été confirmé dans ce pays, un jeune homme de 23 ans qui était revenu d'un séjour à Milan (Italie) avec sa compagne. La jeune femme elle-même avait été déclarée positive jeudi, et placée en isolement, où se trouve désormais également son ami. Au total, neuf cas d'infection au coronavirus sont pour l'heure connus en Suisse.

Filiale de Lufthansa, Brussels Airlines a annoncé vendredi qu'elle allait réduire de 30% son offre de vols, pour les deux prochaines semaines (2-14 mars), vers Milan, Rome, Venise et Bologne. Brussels Airlines étudie en outre des mesures économiques, comme le chômage technique temporaire, et a décidé d'étendre son gel des embauches.

Belgique/Allemagne: La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé vendredi qu'elle comptait réduire fortement ses offres de vols dans les prochaines semaines, dans un contexte de chute du trafic aérien lié à l'aggravation de l'épidémie de coronavirus. "En raison de la propagation accélérée du coronavirus", le groupe Lufthansa "pourra réduire jusqu'à 25%" ses "offres de courts et moyens courriers", et immobiliser au sol "23 avions long-courriers", contre seulement 13 actuellement, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. L'ampleur de ces mesures pourra être revue à la baisse en fonction de "l'évolution de la propagation du virus", précise toutefois la compagnie aérienne. Le groupe réfléchit également à la "possibilité" d'introduire "du temps partiel" pour les salariés du groupe.

Pays-Bas: Un deuxième cas confirmé aux Pays-Bas, une personne revenue elle aussi de Lombardie. L'institut néerlandais pour la santé publique et l'environnement précise qu'elle a été diagnostiquée "pendant la nuit". La patiente, une habitante d'Amsterdam, se trouvait la semaine dernière en Lombardie, région du nord de l'Italie où il y a eu une soudaine flambée de cas à partir du week-end dernier. Depuis que son test positif a été confirmé au laboratoire de l'institut, la patiente se trouve en quarantaine à domicile. Les services sanitaires amstellodamois ont entamé une enquête pour déterminer les personnes avec lesquelles cette femme a été en contact dernièrement. Le premier cas officiel néerlandais, annoncé jeudi soir, concernait un homme qui lui aussi était de retour de Lombardie.

France: Près de 2.000 élèves français de retour de zone à risque ont été invités à rester chez eux pendant 14 jours dans le cadre de la lutte contre la propagation

du nouveau coronavirus, a fait savoir vendredi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Ce chiffre devrait augmenter avec le retour d'une nouvelle

zone de vacances scolaires, a ajouté le ministre. Concernant la fermeture possible d'écoles, Jean-Michel Blanquer a indiqué que "tous les scénarios [étaient] sur la table" mais a appelé à ne pas agir dans la précipitation.

Dix-neuf nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus ont été confirmés vendredi en France, soit un total de 57 depuis fin janvier, et "une nouvelle étape de l'épidémie est franchie", a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. "En France, une nouvelle étape de l'épidémie est franchie et nous passons désormais au stade 2" (sur un total de 3), a déclaré le ministre.

"En situation épidémique, vous protéger c'est protéger aussi les autres et ce sont les petits gestes qui font une grande protection", a poursuivi M. Véran, qui "recommande désormais, et pour une période qui reste à déterminer, d'éviter la poignée de mains". "Plusieurs 'clusters' (cas groupés, ndlr) sont identifiés" à travers le territoire, a-t-il rappelé. Le principal se trouve dans l'Oise: "Il y a ce soir 18 cas dans l'Oise", soit "6 de plus" que jeudi. En outre, il y a "6 cas à Annecy" (contre quatre recensés jeudi), "6 cas qui concernent des voyageurs qui rentraient de voyage organisé en Egypte" (contre deux recensés jeudi) et "deux cas à Montpellier", selon le ministre. "Il reste douze cas en revanche isolés", a-t-il poursuivi.

Pour l'heure, le bilan de la maladie Covid-19 en France est de 2 morts, 12 guérisons et 43 malades hospitalisés.

Grèce: Un avion de Ryanair a été immobilisé hier à l'aéroport grec de Thessalonique après qu'une personne infectée par le Covid-19 a voyagé à bord de l'appareil. L'avion revenait de Bergame, une ville de la région italienne de Lombardie, qui est la plus sévèrement touchée par le coronavirus dans le pays. L'appareil a été lavé en profondeur et désinfecté mais la compagnie aérienne fait savoir que cela découle de la procédure d'hygiène standard. En revanche, l'équipage a préventivement été placé en quarantaine pour être soumis à des examens. À l'heure actuelle, deux membres ont été déclarés sains et peuvent reprendre le travail. Ryanair a également transmis la liste des passagers aux autorités grecques, qui se chargeront de contacter les personnes concernées.

Italie: Les 32 membres d'équipage du navire de sauvetage en mer Ocean Viking et un journaliste à bord se trouvaient toujours vendredi en quarantaine dans ce bateau, ancré au large de Pozzallo (Sicile) depuis dimanche dernier. "Mettre l'Ocean Viking en quarantaine équivaut à arrêter une ambulance au milieu d'une urgence", plaide vendredi Médecins sans frontières, qui pointe des mesures "discriminatoires".

Roumanie: La puissante Eglise orthodoxe de Roumanie autorise ses ouailles craignant de contracter le nouveau coronavirus à ne plus embrasser les icônes et à utiliser une cuillère jetable pour la communion, alors que le pays a confirmé son premier cas de Covid-19. "Les fidèles qui redoutent une contamination peuvent éviter temporairement d'embrasser les icônes dans les églises", a indiqué le patriarcat orthodoxe dans un communiqué publié jeudi soir. Dans le même souci, les croyants "peuvent demander de manière exceptionnelle au prêtre d'utiliser leur propre cuillère pour la sainte communion", est-il également écrit. Les fidèles malades, qui ne peuvent pas participer à la messe, sont invités à "boire de l'eau bénite" qu'ils sont censés avoir gardée chez eux dans une bouteille depuis l'Epiphanie, début janvier.

Bélarus et l'Azerbaïdjan: ont annoncé vendredi avoir enregistré leurs premiers cas du nouveau coronavirus, tandis que plusieurs autres personnes se trouvant en quarantaine en Géorgie sont "fortement" suspectées d'être infectées.

Islande: Les autorités islandaises ont fait état vendredi d'un premier cas de contamination au coronavirus dans le pays nordique, un homme de retour d'Italie mais ayant séjourné "hors d'une zone à risque".