Coronavirus: salon de l'auto annulé en Suisse, premiers cas au Nigéria, chien contaminé, le point sur la situation ce vendredi

Bélarus et l'Azerbaïdjan: ont annoncé vendredi avoir enregistré leurs premiers cas du nouveau coronavirus, tandis que plusieurs autres personnes se trouvant en quarantaine en Géorgie sont "fortement" suspectées d'être infectées.

Roumanie: La puissante Eglise orthodoxe de Roumanie autorise ses ouailles craignant de contracter le nouveau coronavirus à ne plus embrasser les icônes et à utiliser une cuillère jetable pour la communion, alors que le pays a confirmé son premier cas de Covid-19. "Les fidèles qui redoutent une contamination peuvent éviter temporairement d'embrasser les icônes dans les églises", a indiqué le patriarcat orthodoxe dans un communiqué publié jeudi soir. Dans le même souci, les croyants "peuvent demander de manière exceptionnelle au prêtre d'utiliser leur propre cuillère pour la sainte communion", est-il également écrit. Les fidèles malades, qui ne peuvent pas participer à la messe, sont invités à "boire de l'eau bénite" qu'ils sont censés avoir gardée chez eux dans une bouteille depuis l'Epiphanie, début janvier.

Italie: Les 32 membres d'équipage du navire de sauvetage en mer Ocean Viking et un journaliste à bord se trouvaient toujours vendredi en quarantaine dans ce bateau, ancré au large de Pozzallo (Sicile) depuis dimanche dernier. "Mettre l'Ocean Viking en quarantaine équivaut à arrêter une ambulance au milieu d'une urgence", plaide vendredi Médecins sans frontières, qui pointe des mesures "discriminatoires".

Grèce: Un avion de Ryanair a été immobilisé hier à l'aéroport grec de Thessalonique après qu'une personne infectée par le Covid-19 a voyagé à bord de l'appareil. L'avion revenait de Bergame, une ville de la région italienne de Lombardie, qui est la plus sévèrement touchée par le coronavirus dans le pays. L'appareil a été lavé en profondeur et désinfecté mais la compagnie aérienne fait savoir que cela découle de la procédure d'hygiène standard. En revanche, l'équipage a préventivement été placé en quarantaine pour être soumis à des examens. À l'heure actuelle, deux membres ont été déclarés sains et peuvent reprendre le travail. Ryanair a également transmis la liste des passagers aux autorités grecques, qui se chargeront de contacter les personnes concernées.

France: Près de 2.000 élèves français de retour de zone à risque ont été invités à rester chez eux pendant 14 jours dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, a fait savoir vendredi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Ce chiffre devrait augmenter avec le retour d'une nouvelle zone de vacances scolaires, a ajouté le ministre. Concernant la fermeture possible d'écoles, Jean-Michel Blanquer a indiqué que "tous les scénarios [étaient] sur la table" mais a appelé à ne pas agir dans la précipitation.

Allemagne: Un millier de personnes ont été placées en quarantaine dans l'ouest de l'Allemagne alors que le nombre de cas confirmés dans le pays a grimpé à 53, selon un bilan des autorités sanitaires vendredi. La mesure concerne le district de Heinsberg, très proche de la frontière néerlandaise, où un millier de personnes doivent rester chez elles tandis que les écoles et les crèches ont été fermées jusqu'à lundi, ainsi que les administrations. Toutes les audiences du tribunal ont été repoussées. La mesure a été rendue nécessaire après qu'un couple porteur du virus a participé le week-end dernier au carnaval, un événement annuel très populaire notamment dans l'ouest de l'Allemagne. Dans cette région de Heinsberg, 20 cas de nouveau coronavirus ont été détectés.

Pays-Bas: Un deuxième cas confirmé aux Pays-Bas, une personne revenue elle aussi de Lombardie. L'institut néerlandais pour la santé publique et l'environnement précise qu'elle a été diagnostiquée "pendant la nuit". La patiente, une habitante d'Amsterdam, se trouvait la semaine dernière en Lombardie, région du nord de l'Italie où il y a eu une soudaine flambée de cas à partir du week-end dernier. Depuis que son test positif a été confirmé au laboratoire de l'institut, la patiente se trouve en quarantaine à domicile. Les services sanitaires amstellodamois ont entamé une enquête pour déterminer les personnes avec lesquelles cette femme a été en contact dernièrement. Le premier cas officiel néerlandais, annoncé jeudi soir, concernait un homme qui lui aussi était de retour de Lombardie.

Suisse: le pays a décidé vendredi d'interdire les manifestations de plus de 1.000 personnes sur son territoire, jusqu'au 15 mars au moins. Un cas supplémentaire a été confirmé dans ce pays, un jeune homme de 23 ans qui était revenu d'un séjour à Milan (Italie) avec sa compagne. La jeune femme elle-même avait été déclarée positive jeudi, et placée en isolement, où se trouve désormais également son ami. Au total, neuf cas d'infection au coronavirus sont pour l'heure connus en Suisse.

Asie

Corée du Sud: Le nombre de cas confirmés de personnes contaminées par le coronavirus Covid-19 sur le sol sud-coréen approche des 2.400 vendredi, rapporte l'agence de presse locale Yonhap. Les mégastars de la K-pop BTS ont annoncé vendredi l'annulation de concerts géants prévus en avril à Séoul, alors que la Corée du Sud vient d'enregistrer près de 600 nouveaux cas de coronavirus soit bien plus en 24 heures qu'en Chine où était apparue l'épidémie. Une très grande partie des nouvelles contaminations sont observées à Daegu, épicentre de l'épidémie en Corée du Sud. Les cas confirmés de Covid-19 devraient encore grimper dans les prochains jours, pensent les experts, car les autorités sanitaires locales se sont lancées dans une vaste opération de dépistage de plus de 200.000 membres de la secte Shincheonji, dont on sait qu'elle a joué un rôle crucial dans la propagation du virus, signale Yonhap. Parallèlement, de nombreux pays ont renforcé ces dernières heures leurs mesures concernant les voyageurs venant de Corée du Sud, avec des mises en quarantaine ou une interdiction d'entrée.

Chine: Alors qu'en Chine continentale, où le virus est apparu en décembre à Wuhan, le nombre de nouveaux cas quotidiens est en baisse (327 nouveaux cas annoncés vendredi), tandis qu'il est en forte hausse en Corée du Sud, avec 571 nouveaux cas sur les dernières 24 heures.

Japon: La région septentrionale japonaise de Hokkaido, où se multiplient les cas de coronavirus, a demandé vendredi à ses habitants de ne pas sortir ce week-end, craignant une aggravation exponentielle de l'épidémie. "Je pense qu'il est nécessaire de prendre des dispositions sans précédent, drastiques", a déclaré le gouverneur Naomichi Suzuki. Avec 63 personnes infectées et une augmentation quotidienne, Hokkaido est la province la plus touchée de l'archipel, si on exclut les cas survenus à bord du paquebot de croisière Diamond Princess durant sa quarantaine au sud de Tokyo.