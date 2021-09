Coronavirus : rentrée sous surveillance en Grèce, confinement prolongé à Auckland

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants, le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

Confinement prolongé à Auckland

Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, va rester confinée pour au moins une semaine supplémentaire afin de juguler la propagation du variant Delta qui est "en hausse", a annoncé lundi la Première ministre Jacinda Ardern.

Rentrée scolaire sous contrôle en Grèce

Les enfants et adolescents grecs ont repris le chemin de l’école lundi ce pour la traditionnelle bénédiction orthodoxe de rentrée, mais ils doivent, s’ils ne sont pas vaccinés, présenter un test négatif au coronavirus, à leur charge, comme tous les travailleurs de Grèce non vaccinés.

Portugal : fin du port obligatoire du masque en extérieur

Le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire au Portugal, pays affichant un des taux de vaccination les plus élevés au monde et une réduction du nombre de nouveaux cas de coronavirus.

Manifestation contre le pass sanitaire à Paris

La mobilisation en France samedi, pour la neuvième semaine consécutive, contre le pass sanitaire a donné lieu à "104 interpellations" dans la capitale et "187 verbalisations", principalement pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations contre les biens et violences volontaires contre les forces de l’ordre, selon la préfecture de police de Paris.

Plus de 4,6 millions de morts

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.627.854 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi ce lundi par l’AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (659.975), devant le Brésil (586.851) et l’Inde (442.874), selon les chiffres officiels.