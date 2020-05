Coronavirus : qui sont ces jeunes en service citoyen, en première ligne dans la crise?

Plus

Ils ont entre 18 et 25 ans. Ils sont à la recherche d'un emploi ou hésitent dans leur choix d'études. Universitaires, primo-arrivants, porteurs d'un handicap ou sous bracelet électronique... ils viennent de tous les horizons. Leur point commun? Ces jeunes sont bénévoles et engagés dans un service citoyen pour une durée de six mois. Maison de repos, centre pour sans-abris ou encore centre d'hébergement pour migrants : le service citoyen prend tout son sens en cette période de crise Covid-19. Portraits d'Elodie, Mamadou et Philippe. Au Home Saint-Joseph, à Montignies-sur-Sambre, la vie s'est arrêtée depuis le début du confinement. Plus d'activités collectives, plus de visites des familles, plus d'animations. Ici, ce n'est pas tant le covid-19 qui emporte les résidents. C'est la tristesse. Elodie, étudiante, bénévole en maison de repos Mais depuis quelques semaines, une lueur d'espoir brille dans les yeux des résidents du rez-de-chaussée. Cette lueur porte un nom : Elodie. "Je ne me voyais pas ne pas aider. Ils me font penser à mes grands-parents, qui étaient là quand j'avais besoin d'eux. Il fallait que je sois là pour eux".

Coronavirus : l'aide précieuse des jeunes bénévoles en service citoyen - © Tous droits réservés

Plusieurs fois par semaine, Elodie vient préparer les repas, distribuer le goûter, faire des balades avec les résidents qui le peuvent. Ce qu'elle leur offre de plus précieux? Du temps, et une oreille bienveillante. Avec Elodie, les promenades peuvent durer près d'une heure. "Heureusement qu'elle est là" sourit une résidente. "Elle leur offre ce que le personnel soignant ne peut pas leur offrir. Ce n'est pas seulement une question de temps. Toute la différence, c'est qu'elle est là bénévolement, elle le fait par réelle envie d'aider" ajoute la directrice du home. Au départ, après avoir interrompu ses études de kiné, Elodie effectuait un service citoyen dans le secteur culturel. Mais il a été interrompu à cause des mesures de confinement. Elle s'est alors proposée de venir en aide dans cette maison de repos. Je tournais en rond dans mon appartement. Je préfère 100 fois venir ici et me dire qu'au pire, j'attraperai le virus. Mais au moins je me serai sentie utile.

"Si je dois attraper le virus, je l'attraperai" explique Elodie. "Mais les résidents m'apportent tellement plus...". Ce qui la touche le plus ? "La mise en quarantaine de nos deux résidentes au rez-de-chaussée. On les entend crier, frapper. Elles ne comprennent pas pourquoi elles sont en isolement. Elles nous manquent. Ça fait mal au petit cœur. J'ai un cœur d’artichaut moi pour ça... "

Mamadou, demandeur d'asile, bénévole dans un centre pour SDF Les personnes sans-abri sont, sans aucun doute, elles aussi des victimes collatérales du confinement. Comment rester chez soi quand on n'a pas de chez soi ? Dans le centre de Bruxelles, un centre d'accueil provisoire a vu le jour à l'auberge Jacques Brel. C'est là que s'active Mamadou, bénévole dans l'équipe de Médecins du Monde.

Coronavirus : l'aide précieuse des jeunes bénévoles en service citoyen - © Tous droits réservés

A l'entrée du centre, Mamadou se charge d'accueillir les nombreuses personnes sans-abri en demande d'un temps de repos, d'une douche, d'un repas ou d'une lessive. Il leur explique comment se désinfecter les mains, les aiguille vers ce qu'ils recherchent, leur offre du café. "Ça les réveille après des nuits de sommeil compliquées, ça leur fait chaud au cœur". En ces personnes en détresse, Mamadou a parfois l'impression de voir son reflet. "Moi aussi, il y a une période où je ne savais pas où dormir. J'étais au Parc Maximilien. J'ai moi-même été accueilli. Ça me fait du bien d'accueillir les autres."

Coronavirus : l'aide précieuse des jeunes bénévoles en service citoyen - © Tous droits réservés

Mamadou, 20 ans, vit dans une famille d'accueil. Il est en procédure de demande d'asile et essuie les refus. "J'ai fui la Guinée avec mon grand frère car mon père s'est fait assassiner pour ses opinions politiques. Nous avons traversé l'Afrique jusqu'en Libye. Nous y avons passé 3 mois en prison avant de traverser la mer. C'est là que mon grand-frère a disparu. Depuis, je n'ai plus de nouvelles de lui. Moi, je suis arrivé d'abord en Italie avant d'arriver en Belgique, au Parc Maximilien. J'ai ensuite été accueilli par une famille chez qui je vis toujours". J'ai moi-même besoin d'aide, mais ce que je peux faire pour l'instant, c'est aider les autres. Si tu aides quelqu'un aujourd'hui, demain, c'est quelqu'un d'autre qui t'aidera. "Le service citoyen permet à des jeunes comme nous qui ne trouvent pas leur place, qui sont désespérés par rapport à leur avenir, de trouver quelque chose de positif pour leur futur" explique Mamadou.

Philippe, demandeur d'emploi, bénévole à la Porte d'Ulysse Autres victimes collatérales du coronavirus : les migrants. Eux aussi n'ont nulle part où aller. Impossible de passer ses journées en rue, vu les mesures de confinement. La Porte d'Ulysse a donc décidé de leur assurer exceptionnellement un accueil de jour. Quelques 300 personnes y passent ainsi leurs journées. Autrement dit, 300 bouches à nourrir ! Heureusement, elles peuvent compter sur un grand nombre de bénévoles dont fait partie Philippe.

Coronavirus : l'aide précieuse des jeunes bénévoles en service citoyen - © Tous droits réservés

Son terrain de jeu? Les cuisines. Préparation des repas, plonge : Philippe y passe le plus clair de son temps. "Si ça se trouve, je vais faire une carrière de cuisto après cela!" sourit-il. Depuis un an et demi, Philippe galère dans sa recherche d'emploi. "A l'école secondaire, j'étudiais l'électronique. Ce n'était pas du tout mon truc. J'étais probablement le pire élève de la classe. J'ai cherché un emploi en espérant trouver ma place, sans la trouver". Après avoir traversé une période de déprime, de baisse de moral, on m'a proposé de faire ce service citoyen. Au départ, ce n'était pas mon premier choix. Mais depuis, je me sens plus utile. Je me sens mieux.

"Avec la crise du coronavirus, un besoin inévitable de bras s'est fait sentir. C'est touchant de voir que tout le monde met la main à la pâte. C'est surprenant et touchant. On se sent bien d'aider les gens. C'est ça l'empathie. C'est humain" ajoute Philippe. Le coronavirus, déclencheur d'une prise de conscience de l'importance du service citoyen? Cette crise sanitaire montre en tout cas combien les jeunes et moins jeunes peuvent être un vivier de solidarité dans des structures qui en ont bien besoin. Pourtant, le service citoyen n'a pas attendu le coronavirus pour voir le jour. En Belgique, il existe depuis déjà plus de dix ans. Mais il a du mal à prendre sa place. En Belgique, pour l'instant, quelques 550 jeunes font leur service citoyen. Cela parait peut-être beaucoup mais c’est totalement ridicule par rapport à nos pays voisins qui ont institutionnalisé ce service civique. "En France, le service civique représente 150 000 jeunes, en Allemagne 100 000, aux Pays-bas 12 000. Ici, ce qu’il manque, c’est un statut, avec une indemnité décente, une assurance et des formations" relève François Ronveaux, directeur général de la plateforme pour le service citoyen. Pour l'instant, cette indemnité est plafonnée chez nous à 10 euros par jour, soit 200 euros par mois. Or, la moyenne européenne tourne entre 500 et 700 euros. Cela permet aux jeunes de subvenir à leurs besoins tout en restant bénévoles dans leur activité.

Alors la crise du coronavirus permettra-t-elle une meilleure reconnaissance de ce service? "Cela révèle en tout cas combien notre jeunesse a besoin d’un cadre d’engagement citoyen et solidaire. Si on leur offre ce cadre, ils s’y engagent à fond. Cela contribue à leur épanouissement, cela les aide à reprendre confiance en eux et en la société, mais aussi dans le monde institutionnel car ils se sentent reconnus" explique François Ronveaux. Les institutions que sont les maisons de repos ou les centres d'hébergement pour SDF sont évidemment ravies de pouvoir compter sur le soutien de jeunes bénévoles comme Elodie, Mamadou et Philippe. Ils sont, chacun à leur manière, des héros en ces temps de crise.