Coronavirus : quelle est la fonction d'un adjuvant dans un vaccin ?

Le rôle principal de l'adjuvant est de créer une réponse immunitaire plus forte, avec la même logique que celle qui sous-tend un vaccin : en créant une agression pour le corps, afin qu'il réagisse.

L'antigène est en quelque sorte une version non-pathogène du virus : il permet au système immunitaire de créer des anticorps spécifiques, sans créer d'infection. Pour le covid-19, par exemple, de nombreux laboratoires se concentrent sur une protéine membranaire du covid-19, la spike protein. C'est la partie du virus auxquels les anticorps vont se fixer afin d'empêcher le virus de s'attacher aux cellules. C'est donc un des sites de reconnaissance qui permet aux anticorps de s'attaquer spécifiquement à ce virus particulier, et il prend donc le rôle d'antigène.

L'adjuvant, lui, va créer une réponse inflammatoire au point d'injection du vaccin. L'inflammation, c'est la première réponse du système immunitaire à une blessure ou à la présence d'un agent étranger. C'est en quelque sorte l'immunité de première ligne : les soldats vont directement sur le front, sans connaître l'agresseur, afin d'engager le combat au plus vite. Le lancement de cette immunité dite innée va alors enclencher l'immunité adaptative, où là les cellules immunitaires, principalement des lymphocytes et des anticorps, seront plus ou moins spécifiques à l'agresseur.

En déclenchant une réponse inflammatoire, l'adjuvant permet d’accélérer le déclenchement, et la vitesse, de la réponse immunitaire globale. Et donc de lancer la production d'anticorps plus rapidement.