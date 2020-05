Coronavirus : que révèlent nos eaux usées ?

A défaut de tests généralisés, l’analyse de nos eaux usées pourrait-elle permettre de mesurer l’ampleur de la pandémie et surtout de localiser les zones les plus touchées ? La question est prise au sérieux dans de nombreux pays. D’Amsterdam à Paris et passant par la Chine ou les Etats-Unis, des scientifiques s’interrogent sur l’utilité de sonder nos eaux usées pour mieux suivre et prévenir l’évolution de l’épidémie, d’autant que les épidémiologistes annoncent de probables rebonds semblables aux répliques d’un tremblement de terre. Qu’en est-il chez nous ?

Une certitude d’abord, il y a des traces de coronavirus dans les eaux usées, celles rejetées par nos toilettes dans les égouts et qui sont traitées dans nos stations d’épuration. Plusieurs équipes de chercheurs l’ont établi, ces traces proviennent de selles de malades qui ignorent peut-être eux-mêmes qu’ils sont porteurs du virus.

La première question qu’on se pose évidemment, c’est celle d’une possible contamination de l’environnement et plus particulièrement des sources aquifères. Pour l’eau du robinet, la réponse est claire, il n’y a pas de risque, les lieux de pompage sont scrupuleusement surveillés et l’eau qui en sort subit de multiples traitements avant d’arriver chez vous. Pour ce qui est de l’environnement, la réponse est moins catégorique. Le risque est minime mais on ignore si ce virus encore mal connu pourrait infecter d’autres milieux. A priori, il y a peu de chances, le virus ne semble pas pouvoir progresser seul dans la nature sans un véhicule vivant mais comme le note prudemment la revue scientifique The Lancet, "l’exposition au Sars-Cov-2 dans les eaux usées pourrait poser un risque sanitaire". L’article se base sur la découverte de matériel génétique du virus dans les eaux usées à Amsterdam par le Centre de contrôle des maladies infectieuses des Pays-Bas.

En Région wallonne, la Société publique de gestion des eaux (SPGE) mène actuellement une série de tests pour vérifier la présence et la toxicité du virus dans les eaux usées. Comme l’explique Christian Didy, responsable du service exploitation, recherche et développement, "25 prélèvements ont été effectués à l’entrée et à la sortie de stations d’épuration mais aussi dans les rejets d’hôpitaux, de maisons de repos et du réseau général. Le but est de déterminer le caractère infectieux ou pas des traces de Covid-19 dans les eaux usées. Mais il est trop tôt pour tirer des conclusions, cela prendra du temps."