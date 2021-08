Coronavirus : que penser du variant colombien, présent en Belgique ? "Nous devons suivre la situation", dit Marc Van Ranst

Selon une étude menée au Royaume Uni, le variant colombien (B.1.621) n’est ni plus dangereux ni plus contagieux que les variants apparus ces derniers mois. Cette étude britannique doit toutefois être relativisée : "L’étude se base sur quelques échantillons seulement. Ce n’est pas suffisant pour tirer des conclusions définitives, les données qui la sous-tendent sont trop faibles", analyse Marc Van Ranst.

Faut-il s’inquiéter après le décès de sept résidents de la maison de repos Ter Burg à Zaventem après qu’ils ont contracté le variant colombien du Covid-19 tout en étant vaccinés ? "Nous devons suivre la situation mais on ne sait pas pour le moment", répond le virologue et épidémiologiste de la KULeuven Marc Van Ranst.

Ce variant B.1.621 présente une mutation (417 N) sur la protéine Spike autrement dit sur la clé qui permet au SARS-CoV-2 d’ouvrir la porte pour pénétrer dans nos cellules. Il a été détecté pour la première fois en janvier dernier en Colombie. Selon le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), le variant colombien représente 10% des échantillons positifs dans le sud de la Floride et 2% des échantillons de l’ensemble des Etats-Unis. Et en Belgique, il a été isolé vingt fois.

►►► À lire : Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur les variants du SARS-CoV-2

Selon le virologue Marc Van Ranst, "On ne sait pas comment le virus va se propager. Nous devons suivre la situation. Il est certain qu’il va se propager mais le variant Delta (indien) est tellement puissant qu’il est improbable – mais pas impossible – que ça continue à augmenter". Autrement dit, il y a peu de chance que le variant colombien supplante le variant Delta (indien) comme ce dernier l’avait fait il y a quelques mois avec le variant Alpha (britannique).