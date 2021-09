Coronavirus : quand la musique adoucit le confinement

Pendant le confinement, vous avez probablement passé le temps en lisant, en regardant la télévision, en faisant des puzzles… ou tout simplement en écoutant de la musique. La plateforme Spotify avait noté en mars 2020 une augmentation des musiques "chill", plus relaxantes, dans la playlist de ses utilisateurs. Une étude allemande relayée par le site Medscape en septembre 2021 vient confirmer cette tendance : lors du premier confinement, la musique a été un moyen efficace de faire face au stress émotionnel lié à la pandémie de Covid-19.

L’Institut Max Planck d’Esthétique empirique de Francfort a ainsi mené une étude internationale sur plus de 5000 personnes au printemps 2020, dans six pays comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l’Inde, en demandant aux personnes interrogées de remplir un questionnaire. Pour 50% d’entre elles, la musique servait à faire face à des facteurs de stress émotionnels ou sociaux.

Selon l’étude, les personnes qui ont développé des émotions négatives dues à la pandémie ont utilisé la musique pour lutter contre la dépression, la peur et le stress, ainsi que pour combler le manque d’interactions sociales. Certains n’ont d’ailleurs pas fait qu’écouter, ils ont aussi joué de la musique. "La musique elle-même n’était pas une aide, mais plutôt le comportement relatif à la musique, et la manière dont les gens ont adapté leurs comportements musicaux durant la crise, explique Melanie Wald-Fuhrmann, directrice de l’institut. Ainsi, écouter ou jouer de la musique n’ont pas la même utilité pour supporter cela." Pour les personnes qui ont joué de la musique, il s’agissait également d’un moyen d’introspection.