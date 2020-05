Coronavirus : quand l'amour se heurte aux frontières

Pascale a 63 ans. Elle vit seule à Bruxelles, et son amoureux, Jean, médecin à Grenoble vit à 800 km d’elle. D’ordinaire, les tourtereaux, qui ont eu un coup de foudre il y a 4 ans lors d’un Nouvel an inopiné, se voient toutes les deux semaines, et passent les vacances ensemble. Début mars, les mâchoires frontalières se sont refermées, pour cause de coronavirus. Depuis, Pascale et Jean en sont réduits aux conversations virtuelles. Pascale a les larmes aux yeux : " Parfois quand je me réveille le matin, je me demande si je vais le revoir un jour ? " Sur son bureau, plusieurs photos de Jean tentent de la rassurer. L’amour n’est pas une priorité Désemparée, elle écrit au Consulat de France. La réponse est arrivée, plutôt sèche. A ce jour, seuls les travailleurs transfrontaliers, les Français domiciliés dans l’Hexagone qui rentrent chez eux, ou les cas d’urgence sanitaire sont admis. Aucune dérogation pour les amoureux. L’amour n’est pas une priorité. ►►► Retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus Et pourtant, plaide Pascale, cette crise provoque des problèmes de santé mentale. " On parle de glissement à propos des personnes âgées, qui se laissent mourir faute de contacts et de câlins… Que dire de nous, qui sommes privés de contact physique depuis plus de 3 mois ? " Que pense-t-elle de l’idée de passer la frontière par les petites routes de contrebande ? Elle éclate d’un rire de fillette rien qu’à l’idée " Vous imaginez ? Me faire coffrer à 63 ans pour un passage illégal de frontière ? " Car la lettre de consulat la menaçait de " verbalisation " en cas de " contravention ".

Pascale et Jean. - © Tous droits réservés

Kayak ou montgolfière ? Certains envisagent des solutions loufoques pour se retrouver. Jean-François est journaliste sportif pour une chaîne de télévision française. Le Paris-Dakar, le Paris-Nice, c’est son pain quotidien. L’aventure, c’est sa seconde nature. " Il parait qu’en Belgique, on peut faire du kayak ? " lance-t-il à sa bien-aimée via une liaison Skype. " C’est quoi le fleuve qui traverse la frontière, l’Escaut non ? Si je me fais prendre, tu me défendras non ? ►►► Lire aussi : coronavirus : les amoureux peuvent-ils passer les frontières ? A l’autre bout du fil, Catherine éclate de rire. Cette avocate au Barreau de Bruxelles vit confinée depuis 3 mois avec ses 3 enfants à Beersel, dans la région bruxelloise. Son compagnon trépigne à Paris. D’habitude, ils passent des demi-semaines tous ensemble à Bruxelles. "Je déteste Skype, confie Catherine, le beau visage de Jean François est déformé. Moi, ce dont j’ai besoin, c’est sa voix, chaude et enveloppante. Je l’appelle dès que je peux." Sur le frigo, les petits mots d’amour de Jean-François font ce qu’ils peuvent pour colorer l’absence. Un manque d ’étreinte , et d’ocytocine Les psychologues se sont emparés de ce phénomène des amours contrariées par les frontières. Et si le confinement prolongé était en fait positif pour les couples à distance ? "Cette situation va booster l’imagination des gens, assure la psychanalyste Florence Lautredou " Cela peut encourager un phénomène d’idéalisation de l’autre, ou encore une forme de romantisme qui rend la relation plus précieuse." Pourtant, grâce aux technologies actuelles, il est possible de se parler et de se voir quand bon nous semble. Dès lors, on pourrait penser que nos écrans gomment l’effet de la distance. "Le virtuel c’est bien, mais au bout d’un moment on a envie de se voir", explique Jonhatan, un jeune étudiant en psychologie, en plein diplôme de Master à l’ULB. Des photos de son amoureuse, Corinna, sont épinglées sur le mur. C’est comme si on n’avait accès qu’à 20% de la relation La jeune fille vit en Autriche. Jonhatan, qui possède la double nationalité belge et allemande a deux frontières à franchir pour la rejoindre. S’il passe parla route, il devrait rester en quarantaine 2 semaines en Allemagne avant de subir le même sort sen Autriche. Impossible, alors que les deux jeunes gens sont en examens. Et puis, les règles changent sans arrêt. Jonathan est lucide. Le virtuel, ce n’est pas l’idéal. " C’est comme si on n’avait accès qu’à 20% de la relation." ►►► Lire aussi : coronavirus : l’amour au-delà des frontières Nous manquons de l’hormone du plaisir, l’ocytocine Comment la nourrir alors, cette relation ? " Il faut parler et être honnête, dit le jeune homme. " Reconnaître que parfois, on n’a rien à se raconter, parce qu’on vit dans deux mondes différents. Cela peut être ennuyeux, mais ce n’est pas la faute de la relation, c’est la faute de la situation que l’on vit. L’être humain n’est pas fait pour vivre dans cette forme de " jeûne relationnel ", sans être touchés, câlinés, embrassés… Nous manquons de l’hormone du plaisir, l’ocytocine, celle que les bébés reçoivent quand ils sont au sein de leur mère." "Le virtuel ne va qu’un temps, car la vue ne suffit pas à nourrir notre sensorialité, abonde Florence Lautredou. Il manque l’odeur de la personne, la perception de ses mouvements… Les relations par écrans interposés sont des relations spéculaires. Sans oublier que dans un couple, la vie sexuelle est un élément-clé. Et là aussi, le virtuel a ses limites." L’histoire de Florence et Yawovi

Mariage de Florence et Yawovi. - © Sbastien Genot - Sbastien Genot