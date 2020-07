Coronavirus : qu'est-ce qu'un "super-contaminateur"?

Alors qu'on assiste à un regain du nombre de contaminations au coronavirus, le Dr Leïla Belkhir, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles estime qu'un effort doit être fait en termes de communication afin "d'arrêter les foyers d'infection. Y a-t-il des personnes qui sont convaincues qu'il n'y a plus de coronavirus et qui ne font pas attention? Cela vaut la peine d'impliquer les bourgmestres, ou à un échelon plus local d'envoyer des gens pour voir ce qui se passe dans ces foyers ou dans ces milieux. Ce qui est très important, c'est que le suivi des contacts soit optimal pour qu'on puisse tout de suite mettre en quarantaine ceux qui ont rencontré des personnes malades", a-t-elle dit lors d'une interview dans le JT de la RTBF.

Elle a clarifié la notion de "super-contaminateur" : "On a constaté qu'une grande partie des nouvelles contaminations sont liées à un faible pourcentage de personnes. Cela peut être causé par différents facteurs : est-ce génétique? Ont-elles en elles une quantité plus importante de virus? Ce petit nombre de personnes peut contaminer plus de personnes que le classique R Zéro (taux de reproduction d'un virus). Mais c'est aussi lié à des lieux : des endroits clos avec moins de ventilation, par exemple. Ou encore des chorales, certaines cérémonies religieuses. C'est donc une personne qui est capable de contaminer beaucoup de personnes, dans un environnement qui favorise cette contamination".

L'infectiologue préconise "plus de campagnes de prévention, et à différents niveaux. La télévision ne suffit pas, il faut utiliser la radio, certains réseaux sociaux tels que Tik Tok, Instagram, Snapchat, pour essayer de toucher le maximum de personnes."