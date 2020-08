Coronavirus : près de 200.000 personnes ont fait appel aux banques alimentaires lors de la première vague

Un total de 195.000 personnes ont fait appel aux banques alimentaires lors de la première vague du coronavirus, entre mars et juin 2020, indique vendredi la Fédération belge des banques alimentaires. Leur nombre était d'environ 170.000 en février, pour atteindre presque 195.000 en mai, soit une augmentation de près de 15% pendant la crise, précise-t-elle.

De mars à juin 2020, 55,4% de nourriture supplémentaire a été distribuée par rapport à la même période l'année dernière.

La Fédération des banques alimentaires souligne, et salue, le soutien financier supplémentaire qu'elle a reçu d'institutions bancaires, d'entreprises, d'organisations, du gouvernement et de particuliers. "Cela a permis aux banques alimentaires, dit-elle, d'exceptionnellement acheter de la nourriture afin de combler les manques existants. Des entreprises du secteur alimentaire et des retailers ont aussi fait des dons supplémentaires de nourriture."

Quid du budget débloqué par l'UE ?

Les banques alimentaires font également savoir qu'elles attendent avec impatience les modalités exactes de l'accord récemment conclu sur le budget 2021-2027 de l'Union européenne et sur le plan de relance suite à la crise du coronavirus Next Generation EU, qui représentent ensemble quelque 1.800 milliards d'euros.

"Compte tenu de la nécessité indéniable du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) dans l'approvisionnement des banques alimentaires, nous souhaitons appeler explicitement les autorités et les décideurs politiques belges à prendre leurs responsabilités et à maintenir le budget total pour la période 2021-2027 des fonds européen, fédéral et régional au moins au niveau de la période 2014-2020", précise Jef Mottar, administrateur délégué de la Fédération belge des banques alimentaires. "Nous plaidons également pour que le budget disponible relatif au FEAD soit exclusivement utilisé pour l'approvisionnement alimentaire structurel et qu'aucun budget de ce fonds ne soit réservé à l'achat de coupons ou de chèques alimentaires", jugés moins efficaces, engendrant un coût plus élevé et n'ayant aucun rôle dans la lutte contre le gaspillage alimentaire pour la Fédération.

La Fédération belge des banques alimentaires est un organisme de coordination qui représente un réseau national de neuf banques alimentaires régionales. Ces dernières apportent une aide alimentaire aux personnes dans le besoin en recevant, à titre gratuit, un apport important de produits alimentaires.

En 2019, 17.936 tonnes de denrées alimentaires ont été récoltées et distribuées entre 168.476 bénéficiaires.