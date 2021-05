Coronavirus : près d’un Belge sur quatre a accueilli un animal de compagnie, lapins et rongeurs en tête

Près d’un Belge sur quatre a accueilli un animal de compagnie dans son foyer pendant la crise sanitaire, selon une enquête de Dedicated menée pour Tom&Co auprès d’un millier de Belges et publiée jeudi.

Quelque 19% des personnes interrogées ont ainsi accueilli un animal supplémentaire au cours des 12 derniers mois, tandis que 4% d’entre elles qui n’en possédaient pas encore ont fait l’acquisition d’un petit compagnon de vie.

Lapins et rongeurs en tête

Le sondage révèle que c’est la tranche la plus jeune de la population sondée (les 18-34 ans) qui a principalement craqué pour une boule de poils ou une bête à plumes (essentiellement).

En tête des espèces les plus prisées pendant le confinement, on trouve les lapins et les rongeurs (83%), devant les chats (64%) et les chiens (63%).

Quant aux motivations à l’achat ou à l’adoption, elles sont multiples : 55% des personnes interrogées répondent que cette acquisition les rend heureux ; un Belge sur deux estime également que c’est pour combler la solitude (52%) pendant le confinement ; tandis que pour une personne sur trois, il s’agit d’occuper les enfants qui s’ennuient (31%) ou tout simplement un moyen pour déstresser (29%) en cette période compliquée.

Le sondage a été réalisé entre le 2 et le 22 avril 2021.