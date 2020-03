Coronavirus: premier décès en Autriche, le nombre total de contaminations passe à 302

L'Autriche a annoncé jeudi son premier décès dû au coronavirus sur son territoire alors que le nombre d'infections au Covid-19 a grimpé jeudi à 302, soit 100 de plus que la veille. Un patient âgé de 69 ans, récemment revenu d'Italie, qui présentait d'autres pathologies, est décédé des suites du coronavirus dans un hôpital de la capitale Vienne, ont indiqué les autorités sanitaires de la ville par communiqué jeudi.

Outre la fermeture de toutes les écoles, universités, ainsi que des théâtres et musées, la municipalité a décrété la suspension des visites aux patients dans les hôpitaux et le report des opérations non urgentes pour se concentrer à la lutte contre l'épidémie de Covid-19.