Coronavirus: pourrez-vous rendre visite aux personnes âgées dans les maisons de repos ? Le point région par région

Dans la foulée, les régions ont pris leurs dispositions. Ces mesures, qui sont en constante évolution, concernent notamment les maisons de repos. Car les personnes âgées font partie des groupes les plus à risques. Une femme âgée de 90 ans est d’ailleurs décédée après avoir été contaminée par le coronavirus.

L’épidémie de coronavirus qui touche la Belgique modifie nos habitudes et a des conséquences sur notre vie de tous les jours. Mardi, le gouvernement fédéral a émis une série de recommandations pour faire reculer la maladie .

Pour Vincent Frédéric, secrétaire général de la Fédération des maisons de repos privées, la circulaire diffusée en Région wallonne pose des questions d'interprétation: les centre d'accueil ou de soin de jour, où des seniors viennent passer la journée avant de rentrer chez eux, doivent-ils être fermés? Faut-il accepter de nouveaux résidents dans les maisons de repos? "Ce sont les questions qu'on me pose en ce moment, mais elles auraient pu être anticipées", estime-t-il.

En Wallonie, les autorités ont interdit toutes les visites en maison de repos et en résidences services jusqu'au 31 mars afin de réduire la propagation de l'épidémie et protéger les résidents fragiles.

Bruxelles : les visites non-essentielles interdites dans les services résidentiels jusqu’au 31 mars

Afin de réduire la propagation de l’épidémie et protéger les résidents fragiles, la Région bruxelloise a décidé d’interdire toutes les visites qui ne sont pas considérées comme essentielles dans l’ensemble des services résidentiels (qui accueillent des personnes 24h/24h), ce qui comprend les maisons de repos, annonce mercredi le cabinet du ministre bruxellois de la santé Alain Maron. Ces restrictions sont d’application jusqu’au 31 mars et pourront être prolongées en fonction de l’évolution de la situation.

Sont considérées comme visites essentielles, précise le cabinet :

Les visites du médecin ou d’une équipe médicale;

les visites des services d’inspection;

les proches dans certains cas précis (fin de vie, déplacement vers un hôpital, état de crise du résident).

Il revient au directeur de l’institution de juger du caractère essentiel de la visite. Toutes les autres visites sont donc interdites, notamment celles des volontaires et des enfants de moins de 12 ans.

Des mesures seront également d’application pour les services non résidentiels (centres de jour pour personnes âgées, pour personnes handicapées, santé mentale), pour le secteur des soins et des aides à domiciles et pour le secteur ambulatoire (centres de planning familial, maisons médicales). Elles seront précisées dans la journée de mercredi.