Coronavirus : pourra-t-on bientôt se faire vacciner chez le pharmacien comme chez nos voisins français ?

Pourquoi ne pas confier une partie de la vaccination aux pharmaciens ? Elle a en tout cas été autorisée chez nos voisins français, ainsi qu’aux USA et sera effective dans les pharmacies à compter de la semaine du 15 mars.

Parmi la population française les avis ne semblent pas contraires comme en témoignent les avis recueillis par collègues de France 2: "Je pense que c’est une bonne chose. Je serais le premier à le faire si je pouvais. Je ne serai pas dans les critères, mais dès que je pourrai, je le ferai, et en pharmacie, c’est encore mieux."

"Je pense que ça peut rendre service, mais je ne me sens pas vraiment concernée."

Et en Belgique ?

Est-ce réalisable dans notre pays ? Si oui, via quels moyens ? Pour Alain Chaspierre, porte-parole de l’Association Pharmaceutique Belge, l’exemple français est intéressant : "Je pense que les autorités françaises ont eu une approche dans la gestion de la pandémie en ayant le potentiel d’utiliser tout ce que les pharmacies pouvaient amener. On peut tester dans les pharmacies et maintenant on peut vacciner. Je crois que c’est une expérience vraiment à suivre. Je rappelle que les pharmaciens français peuvent déjà vacciner contre la grippe. C’est donc un processus qui est mis en place. Dans la campagne 2019-2020, les pharmaciens ont vacciné 2,4 millions de personnes. Et ce qui est très intéressant dans cette expérience, c’est qu’on remarque que le public qui a été vacciné est un public qui ne se rend pas dans les cabinets médicaux. C’est donc une complémentarité. Quand on va chez son médecin, c’est très bien, mais ça permet de toucher un public. C’est donc certainement à suivre. Et je crois qu’ils ont abordé les choses de manière intelligente en termes de sécurité pour les gens, c’est-à-dire que les pharmaciens n’administreront que les deuxièmes doses. S’il y a une allergie à la première, ce ne sera bien entendu pas en pharmacie, pas pour les femmes enceintes ni les gens sous anticoagulants. Je pense donc que c’est une expérience à suivre."

Vacciner, un acte particulier

il faut dire que l’acte vaccinal est un acte médical en Belgique. Pour permettre aux pharmaciens de le faire, il faudrait changer la loi. "Oui, très certainement. On a proposé aux autorités l’aide et le support des pharmacies, comme en France ou dans d’autres pays. Il y a trois axes pour le moment, dont le fait de sensibiliser la population à l’acte vaccinal pour la Covid. Je rappelle qu’il faut atteindre 70% de couverture vaccinale, donc les pharmaciens peuvent contribuer. Il y a 500 000 personnes qui vont tous les jours dans les pharmacies. Et l’aide dans les centres de vaccination comme pharmaciens pour veiller un peu à la qualité du processus, je crois que dans les centres où ils sont impliqués, on voit la plus-value, et aussi pour vacciner. Donc, nous avons, au travers des deux instituts de formation en Flandre et en Wallonie, formé 5 000 pharmaciens pour pouvoir pratiquer l’acte vaccinal avec des formations théoriques et pratiques et aussi gestion du problème en cas de choc anaphylactique. Mais ce qui est aussi intéressant, je crois, aujourd’hui, avant d’aller vers ça, c’est peut-être de déjà réfléchir sur la vaccination en première ligne. Aujourd’hui, elle est dans les centres de vaccination et on dispose de vaccins qui, aujourd’hui, avec AstraZeneca, peuvent se conserver entre deux et huit degrés, donc on pourrait déjà distribuer au travers des pharmacies, comme on le fait pour le vaccin grippe, et aller vacciner chez les médecins. Et si on remarque alors qu’il y a une surcharge au niveau des cabinets médicaux, le message qu’on veut adresser aux autorités, c’est que les pharmaciens sont aujourd’hui prêts et on pourrait imiter l’expérience française pour pouvoir le faire dans les pharmacies belges.

Une décision politique avant tout

Pourquoi alors la Belgique met du temps alors que ça pourrait être une solution ? Est-ce une question politique ?

"Oui, je pense qu’il faut discuter avec les autorités. Il y a peut-être un peu de crainte de heurter le monde médical. On est dans une nouvelle voie, mais je pense qu’on doit aujourd’hui aborder les choses de manière intelligente, dans l’intérêt de la population, de voir ce qui est bon pour la santé publique, avec toutes les mesures de sécurité et d’encadrement nécessaires, comme les formations des gens — les pharmaciens qui ne sont pas formés ne pourraient bien sûr pas vacciner — et être en complémentarité avec la médecine générale. Je crois que si on veut atteindre le taux de couverture vaccinale et si dans le futur on voit que la vaccination grippe et la vaccination Covid redeviennent récurrentes et saisonnières, par exemple, il faudra augmenter la capacité de vaccination. Et là, les pharmaciens seront prêts."

L’Académie royale de médecine favorable

Pour les pharmaciens, l’engagement est présent. 5 000 pharmaciens sont formés. L’Académie royale de médecine belge a par ailleurs rendu un avis positif pour la vaccination en pharmacie." Je crois que c’est un chemin qui doit être entamé et on doit discuter avec tous les partenaires, mais nous sommes prêts, effectivement", ajoute Alain Chaspierre.

Pourquoi cela bloque-t-il alors ? "Aujourd’hui, il y a les centres de vaccination, surtout avec les vaccins ARN qui doivent être conservés dans des conditions impossibles à gérer en première ligne. Maintenant, on voit arriver AstraZeneca et bientôt Johnson & Johnson avec des températures de conservation entre deux et huit degrés. On peut alors envisager la vaccination en première ligne. C’est quand même bien plus facile pour les gens et plus accessible et je crois que ce serait un argument pour arriver à cette couverture vaccinale de 70%. Si on voit effectivement qu’il y a surcharge, etc., les pharmaciens sont prêts pour amener leur complémentarité et le potentiel, vu l’accessibilité des pharmacies."

L’ombre des test rapides

La question de la vaccination en pharmacie n’est pas sans rappeler celle des tests. Alors que le pays se débattait avec le nouveu virus, les pharmaciens avaient déjà proposé leur aide mais ça n’avait pas été accepté.

"Oui, j’avoue que je ne l’ai pas bien compris parce qu’on avait potentiellement les tests antigéniques rapides, dont Sciensano a lui-même dit qu’ils étaient aussi fiables que les tests PCR dans certaines catégories de public, par exemple des gens qui étaient symptomatiques entre zéro et cinq jours parce que la concentration en virus dans la sphère nasopharyngée est la plus importante à ce moment. Donc, on peut très bien se suffire de ce test. On avait donc mis en place des protocoles qui permettaient dans les pharmacies d’accompagner les gens avec toute la sécurité requise, et ça n’a pas été utilisé. Il n’est pas trop tard, on peut encore le faire. Je pense que le futur, on verra bien. J’entends parler des autotests vers le grand public."

Etre faussement rassurés

Des autotests qui ne peuvent toujours pas être vendus aux particuliers. "Il y a les tests antigéniques rapides qui sont réservés aux professionnels de la santé, et on a, comme en Allemagne par exemple, des autotests qui peuvent être vendus aux particuliers et qui vont sans doute arriver sur le marché avec toutes les précautions d’usage, comme je vous le disais, en termes de bonne utilisation, parce que les gens, s’ils les font, peuvent être faussement rassurés et aller contaminer s’ils ont mal fait le prélèvement. Ce sont des tests qui sont relativement fiables, mais il faut les utiliser de manière correcte. Et là, je pense que les pharmaciens sont bien placés pour aider les gens à le faire."

Un rôle celui du pharmacien qui englobe également la prévention et l’information. Chaque jour 500 000 personnes poussent les portes des pharmacies. Un chiffre qui donne l’impression à Alain Chaspierre que l’on sous-utilise les pharmaciens en Belgique aujourd’hui.