Coronavirus : pour prévenir les cas graves, le déficit d'une protéine dans le sang pourrait -être une piste

Plasma de personnes guéries : un nouveau traitement pour les personnes atteintes du Covid-19 - JT... Une piste pour aider les malades à remonter la pente : et si on utilisait le plasma des patients guéris pour booster l'immunité des personnes hospitalisées ? Du plasma remplis d'anticorps. De plus en plus de pays lancent des tests et la Belgique va suivre le mouvement avec l'aide de la Croix Rouge.