Coronavirus: Pour les ONG, les plans de relance sont une occasion unique pour changer de cap

Les plans de relance économique qui seront adoptés en Belgique et ailleurs dans le monde après la crise actuelle sont une occasion en or pour tendre vers une économie plus durable.

Une coalition d'associations environnementales, parmi lesquelles Inter-Environnement Wallonie, Greenpeace et WWF, demande aux autorités politiques belges de faire montre "de clairvoyance dans la poursuite d'une reprise économique saine, conformément au 'Green Deal' européen" et dans le respect de l'accord de Paris sur le climat.

