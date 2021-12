Coronavirus : pour Emmanuel André, la cinquième vague a "largement commencé"

Emmanuel André était l’invité de Matin Première ce mercredi. Le médecin microbiologiste de l’Université de Louvain s’exprimait quelques heures avant le début d’un nouveau comité de concertation.

D’entrée de jeu, Emmanuel André met en garde contre l’efficacité des autotests de détection du Covid-19. Si ces tests sont "très performants" quand on a des symptômes, ils laissent une "petite fenêtre" où ils sont trop peu fiables.

"Quand on a eu un contact à haut risque et qu’on est en train de développer l’infection, dans les 24-48h avant d’avoir des symptômes – là où on a pu documenter qu’on produit le plus d’aérosols qui transportent le virus – à ce moment-là les tests sont négatifs une fois sur deux. Alors que c’est justement à ce moment-là qu’on est le plus contagieux", pointe-t-il.

Il poursuit : "En pratique, si on a été contact à haut risque et qu’on fait un test pour justifier qu’on va se rendre à une réunion de famille, ce test est peut-être faussement négatif et c’est à ce moment-là qu’on va baisser la garde."

Autre limite pointée par ce spécialiste : "Les autotests sont réalisés par des personnes qui ne sont pas des professionnels." Faire le test à l’extérieur par exemple peut fausser le résultat. D’où l’importance de "lire la notice et de faire ces tests dans les bonnes conditions".

La cinquième vague a "largement commencé"

Alors que la quatrième vague est à peine dernière nous en termes de contaminations, Emmanuel André voit se profiler la cinquième. "On peut déjà le dire, cette vague a d’ailleurs déjà largement commencé. Mais elle n’est pas encore visible en termes de contaminations totales puisqu’on a la vague Delta qui diminue très fort de jour en jour et la vague Omicron qui augmente très fort. Aujourd’hui sur le nombre total d’infections on observe encore une baisse, même si dans les tout prochains jours les chiffres totaux vont recommencer à augmenter", alerte-t-il.

Et d’ajouter : "Cette tempête a commencé et va s’exprimer dans les prochains jours et prochaines semaines. Ça va aller très vite, c’est un variant extrêmement contagieux. Chaque personne va contaminer plusieurs personnes autour de lui. C’est donc une exponentielle extrêmement rapide qui va se produire."

Une accélération entre Noël et Nouvel An

Selon Emmanuel André, "ce qu’on prédit, c’est qu’entre Noël et Nouvel An, il y aura une accélération importante qui deviendra beaucoup plus visible dès les premiers jours et premières semaines de janvier". Reste cette inconnue : dans quel délai et avec quelle ampleur cela va-t-il se traduire dans les hospitalisations.

Dès lors, faut-il des mesures sanitaires préventives ? Le médecin pointe ce paradoxe : "La fermeture des écoles cette semaine, qui était prévue pour la vague Delta, tombe extrêmement bien pour la vague Omicron. [Cette fermeture] permet de ralentir, de refroidir le phénomène d’accélération [du nouveau variant]. Ça aide à compenser ce qui est en train de se passer."

Il insiste au passage sur l’importance de la troisième dose de vaccin qui est "très efficace – mais pas parfaitement efficace – pour réduire l’impact de la sévérité de cette vague".

Emmanuel André met en avant le poids qui pèse sur les médecins généralistes. En cas d’exponentielle des contaminations, ceux-ci devront doubler tous les deux jours leur niveau d’activité. Même chose pour les centres de testing. "Le nombre d’infections va augmenter très vite, durant les dix jours après ce niveau de saturation on va être encore dans une phase où on se demande quel va être l’impact sur les hôpitaux."

Il n’y a pas que le testing et la vaccination pour contrer le virus. Le médecin rappelle que des traitements existent. Parmi eux les anticorps monoclonaux qui se révèlent cependant "beaucoup moins efficaces voire plus efficace du tout face à Omicron" ; ou encore les traitements agissant sur le métabolisme du virus qui, eux, "maintiennent leur efficacité".

►►► À lire aussi : Le variant Omicron résiste aux anticorps mais pas à la troisième dose, selon une étude franco-belge