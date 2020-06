Coronavirus : plusieurs organisations belges créent la Coalition Corona pour une société plus soutenable

Plusieurs organisations de la société civile belge (syndicats, mutuelles, ONG, associations) ont créé une Coalition Corona pour adresser des revendications communes et organiser des mobilisations citoyennes en faveur d'une société soutenable, juste et résiliente, ont-elles annoncé vendredi par communiqué. Cette nouvelle coalition composée de 17 membres souhaite se faire entendre pour répondre aux défis posés par la crise du coronavirus.

"Le choc économique du coronavirus provoque une récession mondiale qui exacerbe les déséquilibres financiers internationaux et les crises. Il souligne l'importance de la protection sociale, des services publics, de la préservation des écosystèmes et de la coopération internationale. Un tournant est nécessaire", indique la Coalition Corona dans son communiqué.

Retour de l'austérité et de la course à la compétitivité

Pour cette dernière, les alternatives en faveur d'un Green New Deal, soit un nouveau pacte vert, nécessitent que les États disposent des capacités budgétaires de financer des politiques publiques en faveur d'une transition juste - alors que la crise actuelle provoque au contraire une forte hausse de l'endettement public. Elle craint, si ce n'est pas le cas, le retour de l'austérité et de la course à la compétitivité qui risque d'exacerber les inégalités sociales, les effets de la crise climatique et le repli national-populiste.

Les membres de la Coalition Corona sont le 11.11.11, Beweging.net, la CGSLB, le CNCD-11.11.11, la Coalition Climat, la CSC, FairFin, la FGTB, Financité, Greenpeace, le MOC, la Mutualité chrétienne, la Mutualité libre, le Netwerk Tegen Armoede, le Réseau belge de lutte contre la pauvreté, le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté et Solidaris.