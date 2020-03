Coronavirus : plusieurs événements reportés en Belgique

L’épidémie de nouveau coronavirus a poussé certains organisateurs à annuler, ou au mieux reporter, certains événements. Ainsi le festival Made in Asia, qui devait avoir lieu le week-end du 13 mars à Brussels Expo, est décalé en septembre. Le salon dédié aux cultures asiatiques et geek devait accueillir plus de 70.000 personnes.

Idem pour la 20e édition du salon AutoTechnica & Service Station CarWash, qui devait avoir lieu le week-end du 29 mars à Brussels Expo. Il sera reporté du 4 au 7 octobre 2020.

"AutoTechnica veut pouvoir continuer à garantir la sécurité, la santé et le bien-être des exposants, des employés et des visiteurs", selon un communiqué de presse.

Rassemblements politiques

Les Vlaams Belang Jongeren ont également annoncé qu’ils reportaient leur congrès prévu samedi. L’un des membres du Bureau a été contaminé par le coronavirus pendant un congé de sports d’hiver passé dans le nord de l’Italie.

Au cours de ce congrès, le président actuel Bart Claes devait céder le flambeau au député flamand Filip Brusselmans, seul candidat à la présidence des jeunes du parti d’extrême-droite.