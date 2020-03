Coronavirus : plus de la moitié des patients infectés sont guéris

Le coronavirus continue de se propager dans le monde et l'on dénombre désormais plus de 95 000 contaminations ainsi que près de 3 300 décès depuis le début de l'épidémie dans une soixantaine de pays. De plus en plus d'événements culturels, sportifs et festifs sont annulés ou reportés, à mesure que les États du monde entier renforcent leurs mesures de prévention face à l'expansion du virus.

Il y a pour le moment 50 cas détectés dans notre pays.

Mais si l'épidémie doit être prise au sérieux, il est toutefois inutile de céder à la psychose, la maladie causée par le virus étant le plus souvent bénigne (plus de 80 % des cas). Comme le montre l'infographie du site Statista, "sur la totalité des patients infectés depuis le début de l'épidémie, plus de la moitié sont déjà considérés comme guéris. Le 5 mars, autour de 53 400 guérisons ont été confirmées dans le monde alors que le nombre de personnes malades est tombé sous le seuil des 40 000, et ce malgré la propagation du virus hors de Chine".

Tristan Gaudiaut, data journaliste explique qu' "il faut néanmoins rester attentif aux évolutions en cours sur les autres territoires, car cette tendance épidémiologique concerne essentiellement la Chine, qui concentre 84 % des cas détectés à ce jour et où l'épidémie est en passe d'être endiguée. Toutefois, un aperçu global de l'évolution de l'épidémie permet de se rassurer sur le pouvoir pathogène de ce nouveau virus".

En Belgique

En Belgique, pas question de fermeture d'écoles ou d'annulation d'événements à ce stade, a rappelé Maggie De Block mercredi dans A votre avis.