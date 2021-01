Coronavirus: plus de 15.700 décès en 24 heures dans le monde, un record selon l'AFP

Plus de 15.700 décès des suites du Covid-19 ont été enregistrés dans le monde en 24 heures, un record, selon un comptage réalisé mercredi à 11h00 GMT (12h00 HB) par l'AFP.

Sur la journée de mardi, 15.769 nouveaux décès ont été recensés dans le monde. Et en moyenne ces sept derniers jours, près de 11.400 morts ont été quotidiennement ajoutés au bilan de la pandémie.

Alors que le lancement de campagnes de vaccination donne à certains pays un espoir d'enrayer la pandémie, le nombre de morts recensés autour du globe semble avoir atteint un plateau depuis plus d'un mois.

Sur la semaine écoulée, six pays ont à eux seuls recensé plus de la moitié des morts dans le monde. Il s'agit des Etats-Unis, (19.149 morts, soit 2.736 par jour en moyenne), du Brésil (5.051, 722), du Mexique (4.977, 711), du Royaume-Uni (4.738, 677) de l'Allemagne (4.540, 649) et de la Russie (3.679, 526).

Les chiffres publiés par la Russie sont sujets à caution, l'agence de statistiques Rosstat et le gouvernement ayant admis que quelque 186.000 personnes sont décédées du coronavirus en 2020, bien plus que le bilan transmis quotidiennement, faisant état de 59.951 morts au 6 janvier.

Les Etats-Unis ont déploré mardi un nouveau record de décès sur 24 heures avec plus de 3.930 morts, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins.

Au total, depuis décembre 2019, la pandémie a fait au moins 1.869.674 morts pour 86.365.637 contaminations dans le monde.