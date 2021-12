Coronavirus : plus d’un an de retard dans les soins chirurgicaux essentiels, selon un audit de l’Inami

Les soins chirurgicaux essentiels et mixtes dans les hôpitaux accusent plus d’un an de retard en raison de la pandémie du Covid-19, indique vendredi l’Institut national d’assurance maladie invalidité (Inami), qui a réalisé un audit de la question. Pour les soins non essentiels, le retard atteint 4,6 années.

Afin d’estimer l’impact du coronavirus sur les soins prodigués dans les hôpitaux, le Service d’audit hospitalier, issu d’une collaboration entre l’Inami, le SPF Santé publique et l’AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé) a analysé l’arriéré accumulé dans les soins et le temps de rattrapage.