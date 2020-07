Coronavirus : peut-on aller faire ses courses avec ses enfants ?

Depuis ce lundi, le Conseil national de sécurité a renforcé certaines mesures contre l’épidémie de covid-19, dont les cas augmentent en Belgique. Parmi ces décisions, le retour à des achats en magasin plus encadrées : masque obligatoire, 30 minutes maximum, et surtout l’obligation de faire ses courses seul. Le communiqué du cabinet de la Première ministre précise toutefois qu’il est possible d’accompagner (ou d’être accompagné par) une personne mineure vivant sous le même toit, ou une personne ayant besoin d’assistance.

Est-il toutefois possible d’emmener tous les enfants de son foyer ? A cette question, l’arrêté ministériel semble clair : "les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel", mais "un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit" (articles 5.5, 6.3 et 7.10). Le nombre d’enfants en question n’est pas précisé, mais le pluriel est bien admis.

Cette mesure vaut pour les centres commerciaux, les marchés et les magasins de nuit, précise l’arrêté, tout comme les supermarchés, inclus dans les "centres commerciaux", note le SPF Economie. Pour rappel, le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans en Belgique.