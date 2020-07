Coronavirus : pas plus claire mais plus "précise", pourquoi Sciensano a changé sa méthode

Et on se base sur une moyenne journalière sur une période de sept jours. Pourquoi sept jours ? "Pour gommer les effets du week-end", précise André Sasse, docteur de l’institut. En effet, dit-il, "l’activité humaine", est moins importante pendant les week-ends et on observe des "pics" de contaminations certains jours. Et c’est aussi pour cela, dit-il que les données consolidées sont plus pertinentes. Car, "les variations journalières sont trop importantes".

"Désormais, l’accent est mis sur l’évolution des tendances, et non plus sur les chiffres des dernières 24 heures. Cela permet de mieux objectiver l’évolution de l’épidémie, indépendamment des fluctuations des chiffres des dernières 24 heures". C’est ainsi que Sciensano a annoncé son changement de méthode. Même si, à la lecture des rapports, cela semble beaucoup moins évident pour les observateurs.

A noter, Sciensano se base désormais sur les données consolidées et non plus sur les données rapportées au cours des dernières 24 heures Ce qui génère une latence de trois jours dans les chiffres quotidiens.

Mais, il semblerait que ce soit une méthode "plus précise", basée sur des chiffres consolidés. Une méthode rendue possible avec la diminution des courbes de l’épidémie.

Depuis quelques semaines, l’institut Sciensano ne délivre plus les chiffres journaliers mais des tendances sur base de moyenne journalière sur une période de sept jours. Ne dites plus "100 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures" mais, "82 nouveaux cas en moyenne par jour sur une période de sept jours". Voilà donc qui n’est pas plus simple.

Ainsi, on aurait aujourd’hui une photographie de l’épidémie plus juste mais seulement une fois que les chiffres ont été consolidés. Donc on peut avoir une vision précise de la situation d’il y a trois jours, uniquement trois jours après.

De plus, Sciensano a décidé de se reporter aux "cas diagnostiqués" et non plus seulement au moment où ils sont rapportés. Ce qui avait du sens dans l’urgence mais plus maintenant, explique André Sasse.

"La plupart des résultats que l’on reçoit ont été diagnostiqués il y a quelques jours. On essaye de remonter à la date la plus ancienne, si possible à la date des premiers symptômes", indique Brecht Devleesschauwer. Mais, "il y a une différence entre le rapport et la date de l’événement", pointe l’épidémiologiste.

Or, pour Sciensano, les chiffres non consolidés sont moins "précis" et moins "robustes", affirme André Sasse, docteur à l’institut. Les données consolidées permettent aussi de "détecter les doublons" ou encore de pallier "les problèmes techniques qui peuvent survenir dans l’encodage des données", indique Brecht Devleesschauwer.

Si bien que, lorsque l’observateur souhaite comparer ou analyser les chiffres, ceux-ci ne sont plus corrects. Difficile pour les observateurs de prendre du recul et d’analyser les données fournies.

Et, selon la méthode de récolte des données, l’"arrêt sur image" a été effectué ce jeudi à 18 heures. Toute une partie des chiffres n’est donc pas intégrée. "Entre les rapports de la semaine passée et les rapports aujourd’hui, c’est possible que les chiffres aient évolué", détaille Brecht Devleesschauwer.

Un des arguments qui consiste à dire que la tenue de chiffres journaliers est indispensable est de pouvoir prévenir en cas de cluster ou en cas de rebond de l’épidémie. Pouvoir être alerté rapidement et agir en conséquence. Se priver des chiffres journaliers peut-il avoir une incidence sur la détection de signaux d’alerte ?

Pour les cas d’éventuels foyers de transmission, André Sasse explique que "l’information est analysée par commune. S’il y a une augmentation les communautés sont averties directement. Cette fois-ci on ne se base plus sur les chiffres consolidés, mais directement dès qu’on a l’information". Plus de latence donc. Ce qui signifie, qu’à nouveau, on se réfère aux cas rapportés et non consolidés, face à l’urgence. Donc localement, la réactivité sera là.

Mais pour ce qui est d’un éventuel rebond de l’épidémie, "là on se baserait sur des données consolidées", indique l’expert. Et d’ajouter, "pour décider d’un rebond, il s’agit d’un ensemble d’information qui demande une série d’analyses. Et qu’est-ce qu’on appelle un rebond ou encore une vaguelette ?". Pour l’heure, aucun critère précis ne détermine un seuil à partir duquel, on peut parler de rebond.