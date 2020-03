Coronavirus: "Pandémie mondiale" et trois morts en Belgique, 47 nouveaux tests positifs

Le Covid-19 est désormais une pandémie, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Son directeur général a annoncé mercredi à Genève ce nouveau statut.

Trois personnes sont décédées du coronavirus en Belgique, annonce le SPF Santé publique.

Un patient de 73 ans avait été admis le 4 mars à l'hôpital Sainte-Elisabeth. Son état s'est malheureusement dégradé et il est décédé ce mercredi, alors qu'il était aux soins intensifs.

Un patient de 86 ans est décédé dans une maison de repos à Rhode Saint Genèse. Il avait été placé en quarantaine au sein même de la maison de repos, après avoir été testé positif au coronavirus.

Plus tôt dans la journée, le SPF Santé publique annonçait, lors d'un point-presse, le premier décès en Belgique.

"Je suis de tout coeur avec la famille de la patiente que nous avons perdue", déclarait d'emblée le Docteur Hervé Deladrière, directeur médical des Cliniques Iris-Sud en Région bruxelloise, lors de ce point-presse.

La patiente, âgée de 90 ans, est rentrée à l'hôpital lundi vers 13h-13h40 sur le site Molière-Longchamps à Forest. "Cette patiente avait une pathologie lourde quand elle est arrivée. Elle est rentrée pour un symptôme aigu pulmonaire mais elle avait d'autres maladies. Elle est décédée hier", précise le Dr Deladrière. "Elle avait été prise en charge en isolement complet dès son arrivée".

Le directeur médical des Cliniques Iris-Sud annonce que les visites sont désormais limitées aux patients. Une première restriction avant une interdiction totale: "On envisage très prochainement d'interdire toute visite. Ce sera un arrêt complet des visites pour protéger nos patients et nos structures. On compte sur la population pour comprendre".

47 nouveaux cas positifs, 314 au total

Sur l'ensemble de la journée de mardi, 639 échantillons ont été analysés. Ce qui fait au total plus de 4000 tests effectués sur le territoire depuis le début de l'épidémie.

47 nouveaux patients ont été testés positifs : 29 en Flandre, sept à Bruxelles et 11 en Wallonie.

Ce qui fait 314 cas d'affections confirmés par un test en laboratoire.

Mais en réalité, ces chiffres pourraient être plus élevés car ils n'englobent pas l'ensemble des cas avérés. "Pour évaluer la cinétique d'une épidémie, nous avons deux outils complémentaires: le premier c'est le nombre de tests et de cas positifs confirmés par laboratoire, et puis il y a des évaluations", explique le microbiologiste à la KULeuven Emmanuel André. "Chaque année, nous évaluons l'épidémie de grippe et nous estimons le nombre de cas sur base d'autres indicateurs que uniquement le test. On fonctionne par des systèmes d'échantillonnage représentatifs de l'ensemble de la population. Ce qui permet d'avoir une idée de la cinétique de l'épidémie, de savoir si on s'approche du pic ou si on est en phase descendante. Ces estimations-là, on les aura avec le nombre de résultats de laboratoire, et avec l'interprétation épidémiologique de la surveillance qui est mise en place".