Coronavirus : où pouvez-vous encore voyager ? Voici la liste des zones rouges, oranges et vertes en Europe

En pleine crise du covid-19, le SPF Affaires Etrangères adapte régulièrement les avis de voyage en Europe. Le code couleur se divise en trois zones : verte, orange et rouge. Suivant la couleur, il est possible ou non de voyager et surtout les mesures au retour en Belgique diffèrent. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site diplomatie.belgium.be.

Si vous allez en zone verte :

Les voyages sont autorisés : il s’agit de zones où la circulation du virus est pour l’instant faible. Il faut toutefois veiller aux mesures prises par le pays dans lequel vous vous rendez. Les informations à ce sujet sont disponibles sur le site du SPF. Si vous revenez de zone verte, il n’est pas nécessaire de faire un test, ni de se placer en quarantaine.

Au 7 septembre, les zones vertes étaient les suivantes : l’Autriche (à l’exception des Länder de Haute-Autriche, de Vienne, de Salzbourg et du Tyrol), la Bulgarie (à l’exception des régions du Nord-central, Nord-est, Sud-ouest, Sud-est, Sud-central), l’Italie (à l’exception des régions de Vénétie, de Ligurie, de Lombardie, de Campanie, de la Sardaigne, d’Emilie-Romagne, de la Toscane, de l’Ombrie et du Latium), le Liechtenstein, la Pologne (à l’exception des provinces de Petite-Pologne, Grande-Pologne, Silésie, Łódź, Basses-Carpates, Mazovie, Poméranie et de la région de Varsovie) et le Portugal (à l’exception de la région de Lisbonne, du Nord, et de l’Algarve).

Concernant la France, seuls 14 départements sont en zone verte : les Côtes-d’Armor, la Manche, l’Orne, la Somme, les Ardennes, la Meuse, les Vosges, la Vendée, la Charente et la Charente-Maritime, la Haute-Vienne, la Corrèze, le Cantal et l’Allier.

Si vous allez en zone orange :

Les voyages sont autorisés mais la vigilance est recommandée. Si vous revenez d’un pays en zone orange, la quarantaine et le dépistage sont recommandés mais non obligatoires.

Dans certains pays, la quarantaine est obligatoire à votre arrivée : c’est le cas de l’Allemagne (si vous venez de Bruxelles), de l’Estonie, de l’Irlande, de l’Islande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Norvège, des Pays-Bas (si vous venez de Bruxelles ou d’Anvers), le Royaume-Uni, la Slovaquie et la Slovénie. Pour Chypre et Monaco, seul le test de dépistage est obligatoire. A noter que pour l’Allemagne et l’Islande, le test peut remplacer la quarantaine.

Au 7 septembre, les zones orange étaient les suivantes : l’île de Tenerife aux Canaries (Espagne), la Grèce, l’Islande, le Luxembourg, Malte, Monaco, la République tchèque, Saint-Marin et la Suède, ainsi que plusieurs régions de pays d’Europe.

En Allemagne, il s’agit des régions de Haute-Bavière, Basse-Bavière, Darmstadt, Stuttgart, Karlsruhe, Tubingue, Moyenne-Franconie, Souabe, Düsseldorf et d’Arnsberg.