Coronavirus : on n'en est qu'au début de l'épidémie en Europe

Sophie Coilin est chef de service en épidémiologie des maladies infectieuses à l’Institut belge de santé, Marius Gilbert est, lui, épidémiologiste et chercheur à l’ULB. Ils étaient les invités de "Jeudi en prime". Tous deux disent inévitable que cette épidémie touche la Belgique à son tour. "Et à partir du moment où nous aurons des cas de coronavirus chez nous, il est très probable que des personnes plus fragiles décèdent également de cette maladie, comme on peut décéder d’une complication ou de la grippe saisonnière. Mais "plus de 80% des cas font une forme légère de la maladie et en guérissent tout à fait bien", explique Sophie Coilin.

"Je pense qu’on est en début d’épidémie en Europe", confirme Marius Gilbert.

On compare souvent au niveau des symptômes le coronavirus à la grippe saisonnière. Mais "les chiffres dont on dispose aujourd’hui nous montrent une plus grande dangerosité du coronavirus, explique le chercheur de l’ULB. "Ce chiffre nous rapporte un nombre de décès à un nombre de personnes infectées. Pour le coronavirus le taux de mortalité se situe entre 1 et 2% (la grippe saisonnière a, elle, un taux de mortalité de 0,1%).

Mais attention, explique Marius Gilbert, ce chiffre de personnes infectées pourrait être inférieur à la réalité. On parle ici de personnes qui n’auraient pas été détectées. Et "cette grande inconnue sur la réalité du nombre de personnes infectées, pourrait en réalité réduire le taux de mortalité du coronavirus à des chiffres comparables à la grippe saisonnière. Mais il y a quand même des choses préoccupantes avec ce virus, et notamment la vitesse épidémique". Et puis il faut aussi faire attention, dit-il, quand on parle de chiffres : "Cela ne fait qu’un mois que l’on a des données sur ce virus, on n’a aucun recul".