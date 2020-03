Coronavirus: neuf décès aux Etats-Unis, premier cas en Argentine

On compte actuellement dans le monde 91.000 cas confirmés, dont 48.000 guérisons et 3.116 décès.

Les nouvelles de l’épidémie de coronavirus continuent à être rassurantes en Chine : 193 cas dimanche, et un total de 125 nouveaux cas mardi en Chine continentale, le plus faible nombre quotidien depuis le 21 janvier, ont annoncé les autorités sanitaires.

Sur ce graphique (tiré des données en temps réel de l'OMS), on voit bien ci-dessus en orange le très fort ralentissement ces derniers jours de la progression du virus en Chine. A l'inverse, le nombre de guérisons, en vert, est en progression constante. Mais aussi, hélas, le nombre, en jaune, de contaminations dans le reste du monde.

En Europe, où la contamination est plus récente, on compte 2737 cas confirmés dont 55 décès et 189 guérisons.

Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (4.812 cas dont 477 nouveaux, 28 décès), l'Italie (2.036 cas dont 0 nouveaux, 52 décès), l'Iran (2.336 cas et 77 décès), et le Japon (268 cas dont 14 nouveaux, 12 décès). Le Japon a par ailleurs enregistré plus de 700 cas sur le navire de croisière Diamond Princess.

Depuis lundi 17h GMT, la Chine, la Corée du Sud, la France et les États-Unis ont recensé de nouveaux décès. Le Maroc, la Lettonie, l'Ukraine et l'Argentine ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol.

Le bilan s'aggrave aux Etats-Unis avec neuf morts au total

Les autorités sanitaires ont annoncé mardi que neuf personnes au total étaient mortes aux Etats-Unis des suites d'une infection par le coronavirus, toutes dans l'Etat de Washington (nord-ouest).

Huit victimes du coronavirus Covid-19 ont été recensées dans le comté de King, tout proche de la ville de Seattle (700.000 habitants) et une autre est morte dans le comté voisin de Snohomish. Il s'agissait principalement de personnes âgées et/ou présentant un état de santé déjà fragile, selon les détails communiqués par les autorités sanitaires du comté de King.

L'Argentine annonce un premier cas

Ce premier cas de coronavirus en Argentine est un homme de 43 ans qui a récemment voyagé en Italie et a été placé à l'isolement, a annoncé mardi le ministre de la Santé, Gines Gonzalez.

L'homme "qui rentrait d'Italie" a été placé à l'isolement dans une clinique privée de Buenos Aires, "heureusement avec un profil (sanitaire) qui n'est pas compliqué", a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse.

Selon M. Gonzalez, le patient a voyagé dans plusieurs pays européens, mais a séjourné principalement en Italie, avant de rentrer en Argentine le 1er mars.

"Nous allons essayer que cela ne se répande pas", a ajouté Gines Gonzalez, assurant que le système de santé argentin était prêt à faire face à la situation. Une fois le cas confirmé, les autorités sanitaires ont activé un protocole pour la ville de Buenos Aires, a par ailleurs précisé Carla Vizzotti, des autorités sanitaires de la capitale, qui accompagnait le ministre lors de la conférence de presse.

Premier décès en Espagne

L'Espagne a annoncé mardi soir un premier mort dû à l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus, un homme décédé en février dont l'autopsie a révélé qu'il était porteur du virus, ont annoncé les autorités de la région de Valence (est).

"C'est un patient décédé le 13 février dernier" dans un hôpital de Valence et dont les analyses post-mortem se sont révélées "positives", a expliqué la responsable régionale de la Santé Ana Barceló Chico.

Confinement de l'armée suisse

L'armée suisse a par ailleurs annoncé mardi sa décision de ne pas laisser sortir ses soldats du périmètre des installations militaires, après avoir enregistré son premier cas de coronavirus.

En Suisse, où le premier cas de coronavirus avait été détecté fin février, l'armée est organisée selon le principe de milice et, outre le service militaire obligatoire, les hommes doivent suivre tous les ans des "cours de répétition" de plusieurs jours.

Le militaire a été testé positif au coronavirus alors qu'il s'apprêtait à effectuer son cours de répétition lundi, a indiqué l'armée suisse dans un communiqué. Lors du contrôle sanitaire d'entrée, il a révélé s'être rendu à Milan en Italie et a été soumis à un test. "Son état est stable", a souligné l'armée suisse.

Les trois membres de sa chambrée ont été mis en quarantaine à l'infirmerie. Les autres militaires qui ont été en contact avec le patient infecté ont été placés en quarantaine temporaire durant la nuit.

L'armée a également limité le rayon de déplacement des troupes en service dans le pays, selon le communiqué.

Les troupes peuvent encore sortir des bâtiments militaires mais ne peuvent en revanche plus sortir, sauf nécessité, du périmètre englobant l'ensemble des installations militaires (appelé "Place d'armes" en Suisse), a précisé à l'AFP un porte-parole de l'armée suisse, Daniel Reist.

La Belgique compte 7 cas supplémentaires

