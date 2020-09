Coronavirus: ne pas confondre test rapide et autotest à la fiabilité et l'efficacité limitées

Depuis le week-end dernier, les autotests sont autorisés à la vente en Belgique (ils avaient été interdits dès le mois de mars). Vu les files d’attente devant les centres de dépistage et les délais parfois très long avant d’avoir les résultats, certains sont ou seront sans doute tenté d’utiliser ces autotests. Mais attention, avant de l’utiliser, et même de l’acheter, mieux vaut savoir ceci :

Qu’est-ce qu’un autotest ?

L’autotest est un dispositif médical que le patient peut réaliser par lui-même. Donc seul, à la maison, par exemple. Généralement, il s’agit de se prélever une goutte de sang que l’on applique sur une petite bande imprégnée de réactifs et qui au bout d’un certain temps affiche si on est positif ou non, un peu comme les tests de grossesse.

Mais, attention, et c’est là toute la nuance, ces autotests ne vous disent pas si vous êtes infectés ou non par le COVID-19. Ils vous permettent juste de savoir si vous avez développé des anticorps au cas où vous auriez été en contact avec le virus.

Des autotests à ne pas les confondre avec les tests rapides

Il est primordial de ne pas confondre les autotests avec les tests rapides, affirme Alain Chaspierre, porte-parole de l’association pharmaceutique belge (APB) : "Un test rapide, c’est un test d’orientation de diagnostic rapide qui est réalisé par un professionnel de la santé qui interprète les résultats. Donc, ce n’est pas réalisé par le patient lui-même".

D’ailleurs, "plusieurs de ces tests rapides sont validés aujourd’hui par l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé en Belgique (AFMPS)", comme de nouveaux tests salivaires. Ce qui n’est pas le cas des autotests. Actuellement, aucun d’entre eux n’est certifié (c’est-à-dire qu’il comporte le marquage CE avec 4 chiffres, signe de fiabilité du produit) sur le marché belge.

De plus, dans les tests rapides, contrairement aux autotests, certains peuvent nous dire si on est malade. Autrement dit, il en existe deux sortes : ceux qui testent si on est positif ou non au COVID-19 et ceux qui mesurent nos anticorps. Ces tests rapides ont notamment déjà été utilisés dans des homes, des hôpitaux et des aéroports.